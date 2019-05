Objectway Financial Software

Objectway auf Platz 1 in der IBS Global Sales League Rangliste 2019

Mailand (ots/PRNewswire)

Der Jahresumsatz der eXimius-Vermögensverwaltungsplattform bringt Objectway die Führungsposition in der Kategorie Private-Banking-Systeme ein

Objectway, ein Marktführer im digitalen Vermögens-, Investment- und Asset-Management-Sektor, wurde in der IBS Global Sales League Rangliste 2019 in der Kategorie Private-Banking-Systeme mit der Vermögensverwaltungsplattform eXimius auf Platz 1 gewählt.

Die jährliche Rangliste basiert auf der Analyse von über 1.109 Käufen von Banksystemen, die von über 960 Finanzinstituten in über 112 Ländern getätigt wurden und wird als globales Barometer für die Branchentrends angesehen.

Die Vermögensverwaltungsplattform eXimius ist eine Front-to-Back- Investitions-, Vermögens- und Relationship-Management- Workflow-Anwendung, um die Leistungsfähigkeit der Investments zu maximieren und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Die Plattform bringt Vorteile für die gesamte Organisation eines Finanzinstituts. Die in Übereinstimmung mit den Vorschriften erarbeiteten Anlagestrategien des Unternehmens spiegeln sich in den Geschäftsprozessen wider, wodurch die besten Produkte und Vermögenswerte ausgewählt werden können.

Kundenbetreuer verfügen über eine 360°-Ansicht der Kundendaten, Investitionen, Vermögenswerte und Aktivitäten, um in ihren täglichen Aufgaben effizien arbeiten zu können.

Die Portfoliomanager können durch einen ganzheitlichen geschlossenen Portfoliomanagementprozess und die Umsetzung der Anlagestrategie eine konsistente professionelle Beratung liefern und so die Rentabilität steigern.

Die Backoffice- und operativen Funktionen maximieren zudem die Produktivität durch nahtlose Administrationsprozesse, die das operationelle Risiko reduzieren und die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen.

"Diese Anerkennung spiegelt die Wirksamkeit unserer Plattform wider", sagte Luigi Marciano, CEO und Gründer von Objectway. "Die Kunden, die eXimius implementiert haben, verlassen sich auf eine Front-to-Back-STP-Anwendung, die die betriebliche Effizienz optimiert und Investoren zufriedenstellt sowie Vorschriften und Unternehmenswachstum dank eines kundenorientierten Systems sicherstellt."

Sahil Anand, Direktor des Londoner Büros von IBS Intelligence, sagte: "Ich gratuliere Objectway zu seiner Führungsposition in der Kategorie Private-Banking-Systeme und auch zu seiner Anerkennung in der Kategorie Investment- und Finanzierungsmanagement-Systeme. Die Kategorie Private-Banking-Systeme war im Vergleich zur Sales League Rangliste des letzten Jahres besonders wettbewerbsstark, dank einer hohen Anzahl von Kandidaten und einem hohen Handelsvolumen."

Objectway

Die 1990 gegründete Objectway Group ist führend im Bereich Digital Wealth, Investment- und Vermögensmanagement und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 75 Mio. Euro. Die preisgekrönten Software-Plattformen des Unternehmens dienen mehr als 150 Kunden in 15 Ländern auf drei Kontinenten. Die 700 Mitarbeiter des Konzerns in seinen Niederlassungen in Italien, dem Vereinigten Königreich, Belgien, Irland und Südafrika unterstützen rund 100.000 Investmentprofis, die mehr als eine Billion Euro an Vermögen verwalten.

