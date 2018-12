Die Gründerinnen des weltweit ersten Frauennetzwerks in der Hörakustik Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/107493 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/audibene GmbH/Marcus Steinbrücker" Bild-Infos Download

Ingelheim (ots) - Unter dem Motto "Die Akustik ist weiblich" gründeten am 10. Dezember 2018 in Ingelheim 25 Hörakustikerinnen das weltweit erste Netzwerk für Frauen in der Hörakustik. Sie alle sind aktiv in der Hörgeräteakustik als Meisterinnen und Gesellinnen tätig. Das Netzwerk stellt sich das Ziel, Frauen in der männlich dominierten Hörgeräteakustik zu fördern und zunächst bundesweit miteinander zu verbinden. Gegründet und gefördert wird das Netzwerk auf Initiative des Unternehmens audibene GmbH, das als größte Plattform für gutes Hören 1.100 Mitarbeiter in zehn Ländern hat, darunter viele junge Frauen und Mütter.

Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland - Pfalz sandte der Initiative eine motivierende Videobotschaft https://we.tl/t-oFjCkiwc5P, in der sie ihre Freude über die Gründung ausdrückt und den Frauen Mut und gute Ideen bei der ehrenamtlichen Arbeit im Netzwerk wünscht.

Auf Manja Kaubisch, Leiterin des erst im Mai 2018 in Mainz gegründeten Innovations- und Schulungszentrums von audibene, geht die Netzwerkidee zurück. "Immer mehr junge Frauen und Mütter arbeiten als Hörgeräteakustikerinnen, bei audibene auf jeden Fall dezentral in ganz Deutschland und oft auch von zu Hause aus. Da ist jede echte engere Verbindung untereinander doch sehr gut. audibene vernetzt die Mitarbeiter und Partner durch ein System des lebenslangen Lernens in verschiedenen Fortbildungen. Wenn sie nun darüber hinaus noch ganz andere feste Verbindungen knüpfen, ist das doch gut für uns alle. Frauen sind ja die geborenen Netzwerkerinnen."

Über audibene:

Das internationale Akustikunternehmen audibene ist Europas größtes Beratungsportal zum Thema Schwerhörigkeit und Hörgeräte. Die Beratung und Aufklärung der Kunden erfolgt durch audibene mit einem Team von qualifizierten Hörgeräteexperten. Für die Anpassung der Geräte arbeitet das Unternehmen mit mehr als 4.000 Partnerakustikern weltweit zusammen. Der 2012 von Dr. Marco Vietor und Paul Crusius gegründete Akustiker ist mit 1.100 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 150 Millionen Euro in zehn Ländern der Erde erfolgreich. Seit Mai 2018 orchestriert das Unternehmen weltweit erstmalig den Zusammenschluss von Online- und Offline-Hörakustik unter einem Dach. Mit der Gründung des "audibene RheinCampus" in Mainz schuf sich audibene nach Berlin einen zweiten Standort in einer starken deutschen Wirtschaftsregion. Im Mainzer Kulturhafen stehen Innovation und Lernen im Mittelpunkt.

Pressekontakt:

DWB°Kommunikation

Dagmar Winklhofer-Bülow

0173 - 2090 158

dwb@dwb-kommunikation.de

Original-Content von: audibene GmbH, übermittelt durch news aktuell