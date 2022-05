So einfach wie noch nie - Sportevents mit dem Smartphone produzieren: DOSB New Media veröffentlicht die App Sportdeutschland.TV Streamer

München (ots) - Am 13. Januar startet die Handball-Europameisterschaft der Männer in Ungarn und der Slowakei. Das von SportA, der Sportrechteagentur von ARD und ZDF, sublizensierte Rechtepaket ermöglicht Sportdeutschland.TV als einzige Plattform in Deutschland alle 65 Spiele der Men's EHF EURO 2022live und auf ...

mehr