DHB-Pokal 2021/22: Die erste und zweite Pokalrunde im Livestream auf Sportdeutschland.TV

Unterföhring (ots)

Die DOSB New Media, Betreiber des Online-Sportsenders Sportdeutschland.TV, zeigt nach 2019/20 erneut die ersten beiden Runden des DHB-Pokals. Ermöglicht wird dies durch eine Sublizenz, die der Online-Sender von Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG erworben hat. Sportdeutschland.TV überträgt alle Spiele der ersten und zweiten DHB-Pokalrunde im exklusiven Full-HD-Livestream. Nach Spielende stehen zudem alle Partien auf Abruf zur Verfügung.

Die Begegnungen der ersten DHB-Pokalrunde werden am vom 26. bis 29. August 2021 ausgetragen (siehe unten). Die Pokal-Zweitrundenpartien sind für den 5. und 6. Oktober angesetzt. Hier greifen die Klubs der LIQUI MOLY HBL aus der Saison 2020/21 in den Wettbewerb ein, ebenso zwei Klubs aus dem DHB-Amateurpokal.

Alle Partien der 1. Pokalrunde auf einen Blick:

26.08.,19:30 Uhr: 1. VfL Potsdam vs. EHV Aue

27.08., 19:00 Uhr: SG Pforzheim/Eutingen vs. VfL Gummersbach

27.08., 19:30 Uhr: VfL Eintracht Hagen vs. TuS Ferndorf

28.08., 16:30 Uhr: HC Empor Rostock vs. SG BBM Bietigheim

28.08., 18:00 Uhr: SV 64 Zweibrücken vs. TuS N-Lübbecke

28.08., 18:00 Uhr: OHV Aurich vs. TV Großwallstadt

28.08., 19:00 Uhr: TGS Pforzheim vs. ASV Hamm-Westfalen

28.08., 19:00 Uhr: ATSV Habenhausen vs. TSV Bayer Dormagen

28.08., 19:30 Uhr: HSG Rodgau Nieder-Roden vs. DJK Rimpar Wölfe

29.08., 15:00 Uhr: Handball Sport Verein Hamburg vs. HC Elbflorenz 2006

29.08., 16:00 Uhr: VfL Lübeck-Schwartau vs. ThSV Eisenach

29.08., 17:00 Uhr: HC Oppenweiler/Backnang vs. TV 05/07 Hüttenberg

Alle Übertragungen finden Sie unter: https://sportdeutschland.tv/dhb-pokal

Weitere Informationen zum Pokalwettbewerb unter: www.liquimoly-hbl.de

