Deutscher Sportjournalistenpreis: Sportdeutschland.TV erneut als "Beste Sportberichterstattung Online" ausgezeichnet

Gratulation an Sportdeutschland.TV! Der Online-Sportsender erhielt bei der Verleihung des deutschen Sportjournalistenpreises 2021 im Grand Elysée Hamburg die Auszeichnung zur besten Sportberichterstattung Online.

Sportdeutschland.TV konnte sich damit nach 2019 auch in diesem Jahr gegen 14 andere Nominierungen durchsetzen, darunter Sportschau.de, ZDFsport.de oder Sport1.de.

Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH: "Vielen Dank erst einmal an das hochbesetzte Gremium, das uns die Möglichkeit gegeben hat, überhaupt gewählt zu werden. Und natürlich vielen Dank an die Sportler, die diese Wahl getroffen haben. Das ist für uns etwas ganz Besonderes, in dieser Kategorie zu gewinnen - bei dieser Konkurrenz. Ich bin sehr stolz! Mein Dank geht an mein ganzes Team!"

"Ich nehme diesen Preis natürlich nur stellvertretend entgegen, denn eigentlich müssen wir den tausenden von Ehrenamtlichen, Vereinen, Ligen und Verbänden danken, die es möglich machen, dass wir so viele Livestreams übertragen können", so Beinhauer weiter.

Bereits zum neunten Mal wurden die Besten der Sportberichterstattung mit dem Deutschen Sportjournalistenpreis ausgezeichnet. Wie vor zwei Jahren traf ein prominent besetztes Gremium die Vorauswahl über die finalen Nominierten. Ausschließlich Spitzensportler wählten im Anschluss ihre Favoriten aus unterschiedlichen Kategorien.

Über Sportdeutschland.TV

Sportdeutschland.TV (www.sportdeutschland.tv) ist der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründete Online-Sportsender. Die im August 2014 gestartete Internetplattform will mehr Vielfalt in die Sportberichterstattung bringen. Unter dem Motto "Sport entdecken, Sport erleben" zeigt das Internetangebot Liveübertragungen und On-demand-Videos aus einer Vielzahl von Sportarten. Das Programm umfasst neben nationalen und internationalen Großereignissen diverse Bundesligen sowie Highlights, Zusammenfassungen und Hintergrundberichte rund um Sport, sportliche Leistungen und die Menschen und Geschichten dahinter.

Über die DOSB New Media GmbH

Die DOSB New Media GmbH, das Unternehmen hinter Sportdeutschland.TV, wurde im Jahr 2011 vom DOSB, dem Spitzenverband des Deutschen Sports mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet. Sie hat das Ziel und den Auftrag, innovative Onlineanwendungen für den deutschen Sport zu entwickeln. Im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit steht die Übertragung von Sportveranstaltungen auf dem eigenen Online-Sportsender Sportdeutschland.TV. Seit Mitte 2015 gehört das Unternehmen mehrheitlich zur ProSiebenSat.1-Gruppe. Geleitet wird die DOSB New Media GmbH von den Geschäftsführern Björn Beinhauer und Michael Gerhäußer. Unternehmensstandort ist Unterföhring bei München.

