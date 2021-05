DOSB New Media GmbH

Sportdeutschland.TV startet Podcast "KURZ & KNAPP" mit Mathias Mester

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Sportlich, informativ und humorvoll: Alle vierzehn Tage lädt Gastgeber Mathias Mester in seinem neuen Podcast "KURZ & KNAPP" Deutschlands Spitzensportler zum Talk. Mit einer gewissen Prise Humor spricht der Weltklasse-Para-Leichtathlet über die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio, den Mythos "Olympisches und Paralympisches Dorf" und was die Sportwelt noch bewegt. Mit dem neuen Podcast erweitert die DOSB New Media GmbH, Betreiber des Online-Senders Sportdeutschland.TV, ihr Angebot um ein Audioformat. "KURZ & KNAPP" ist auf https://sportdeutschland.tv/kurz-knapp-mathias-mester-podcast sowie allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.

In der ersten Folge von "KURZ & KNAPP" empfängt Mester den Goldmedaillen-Gewinner von Rio Niko Kappel. Die beiden lassen die Paralympischen Spiele von 2016 Revue passieren. Außerdem gibt Kugelstoßer Kappel einen Einblick in seine Vorbereitung auf Tokio und eine mögliche COVID-19-Impfung.

In der nächsten Ausgabe des Podcasts wird Leichtathletin Gina Lückenkemper zu Gast sein. Die deutsche Sprinthoffnung spricht über ihre Zeit in Florida sowie ihre Ziele für die Olympischen Spiele.

Gastgeber Mathias "Matze" Mester ist selbst mehrfacher Welt- und Europameister der Para-Leichtathletik. Sein erklärtes Ziel ist die noch fehlende Goldmedaille bei den Paralympischen Spielen in Tokio. Neben seinen sportlichen Leistungen beweist der "Weltmester" in den sozialen Medien seinen Humor und sorgte deutschlandweit mit seinem Format "Paranthänische Spiele 2020" für Schlagzeilen.

Über die DOSB New Media GmbH: Die DOSB New Media GmbH, Betreiber des Online-Sportsenders Sportdeutschland.TV (www.sportdeutschland.tv), gehört seit 2015 zu Seven.One Sports, der Sportbusiness-Unit der Seven.One Entertainment Group (100%-Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE). Geleitet wird die DOSB New Media GmbH von den Geschäftsführern Björn Beinhauer und Michael Gerhäußer. Unternehmensstandort ist Unterföhring bei München.Als Teil eines der größten Medienhäuser Europas sowie des größten Sportverbands der Welt hat sich die DOSB New Media GmbH in den letzten Jahren zu einem festen Player auf dem deutschen Sport-Digital-Markt entwickelt. Das bekannteste Angebot der DOSB New Media ist die Bewegtbild-Plattform Sportdeutschland.TV. Seit 2015 überträgt Sportdeutschland.TV jährlich über 6.000 Livestreams in über 70 Sportarten.2 / 2Dazu gehörten 2019 über 30 Bundesligen und 250 Deutsche-, Europa- undWeltmeisterschaften. Insgesamt wurden über 10.000 Matches aus ganz Deutschlandlive übertragen und über sechs Millionen Zuschauer erreicht.

Original-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuell