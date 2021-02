Weltklasse-Leichtathletik im Livestream auf Sportdeutschland.TV

DOSB New Media GmbH

Gute Nachrichten für alle Leichtathletik-Fans in Deutschland. Der Onlinesender Sportdeutschland.TV wird die Gold-Meetings der World Athletics Indoor Tour 2021 vom 09. bis zum 24. Februar zeigen. Insgesamt vier Wettkämpfe wird Sportdeutschland.TV im exklusiven Full-HD-Livestream übertragen. Ein Blick auf die Teilnehmerlisten verrät: Weltklasse Leistungen sind garantiert. Etliche Olympiasieger, Welt- und Europameister kämpfen um Punkte für die Gesamtwertung. Mit dabei sind auch die deutschen Stars Christina Schwanitz und Sprint-Shootingstar Deniz Almas.

Die Wertungsdisziplinen der World Athletics Indoor Tour wechseln sich jedes Jahr ab. Im Jahr 2021 werden die Wertungsdisziplinen unter anderem Hoch- und Weitsprung bei den Männern und Kugelstoßen sowie Stabhochsprung bei den Frauen sein.

Die drei besten Ergebnisse jedes Athleten zählen für die Gesamtwertung der Indoor Tour. Der Sieger jeder Wertungsdisziplin erhält eine Prämie von 10.000 USD sowie eine mögliche Wildcard für die Hallen-Weltmeisterschaften in der Leichtathletik Belgrad 2022.

Die Übertragungstermine der World Athletics Indoor Tour im Überblick:

09. Februar 2021, 20:15 Uhr: Lievin, Frankreich

13. Februar 2021, 22:00 Uhr: New York City, USA

17. Februar 2021, 18:00 Uhr: Torun, Polen

24. Februar 2021, 18:00 Uhr: Madrid, Spanien

Alle Übertragungen finden Sie unter: https://sportdeutschland.tv/world-athletics-indoor-tour-2021

Über Sportdeutschland.TV

Die DOSB New Media GmbH, Betreiber des Online-Sportsenders Sportdeutschland.TV (www.sportdeutschland.tv), gehört seit 2015 zu Seven.One Sports, der Sportbusiness-Unit der Seven.One Entertainment Group (100%-Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE). Geleitet wird die DOSB New Media GmbH von den Geschäftsführern Björn Beinhauer und Michael Gerhäußer. Unternehmensstandort ist Unterföhring bei München.

Als Teil eines der größten Medienhäuser Europas sowie des größten Sportverbands der Welt hat sich die DOSB New Media GmbH in den letzten Jahren zu einem festen Player auf dem deutschen Sport-Digital Markt entwickelt. Das bekannteste Angebot der DOSB New Media ist die Bewegtbild-Plattform Sportdeutschland.TV. Seit 2015 überträgt Sportdeutschland.TV jährlich über 6.000 Livestreams in über 70 Sportarten. Dazu gehörten 2019 über 30 Bundesligen und 250 Deutsche-, Europa- und Weltmeisterschaften. Insgesamt wurden über 10.000 Matches aus ganz Deutschland live übertragen und über sechs Millionen Zuschauer erreicht.

