DOSB New Media GmbH

Handball-WM der Männer 2021: Sportdeutschland.TV bietet speziellen Service für blinde und sehbehinderte Fans

Unterföhring (ots)

In Kooperation mit der Football-in-your-life gGmbH wird Sportdeutschland.TV einen speziellen Service für blinde und sehbehinderte Menschen während der Handball-WM anbieten. So werden parallel zu den geplanten Übertragungen alle Spiele der DHB-Auswahl zusätzlich mit dem Service einer barrierefreien Audiodeskription in Form einer sogenannten Blindenreportage angeboten. Reportiert wird dieses besondere Angebot von erfahrenen Blindenreportern.

Neben diesem außergewöhnlichen Service wird der Onlinesender aus Unterföhring 35 Spiele mit deutschem Kommentar präsentieren. Unter anderem werden bekannte Kommentatoren wie Uwe Semrau und Tobias Schimon die Partien live begleiten. Als Experte wird der Trainer der 2. Mannschaft vom VfL Gummersbach Maik Thiele fungieren.

Für Fans, die keine Entscheidung der WM verpassen wollen, bietet Sportdeutschland.TV eine kommentierte Konferenz an.

Übertragungszeiten der deutschen Vorrundenspiele:

15. Januar 2021, 18:00 Uhr: Deutschland - Uruguay

17. Januar 2021, 18:00 Uhr: Deutschland - Kap Verde

19. Januar 2021, 20:30 Uhr: Deutschland - Ungarn

Weitere Termine:

31. Januar 2021, 17:30 Uhr: Finale

Alle Übertragungen finden Sie unter: https://sportdeutschland.tv/handball-wm-maenner-2021

Über Sportdeutschland.TV

Die DOSB New Media GmbH, Betreiber des Online-Sportsenders Sportdeutschland.TV (www.sportdeutschland.tv), gehört seit 2015 zu Seven.One Sports, der Sportbusiness-Unit der Seven.One Entertainment Group (100%-Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE). Geleitet wird die DOSB New Media GmbH von den Geschäftsführern Björn Beinhauer und Michael Gerhäußer. Unternehmensstandort ist Unterföhring bei München.

Als Teil eines der größten Medienhäuser Europas sowie des größten Sportverbands der Welt hat sich die DOSB New Media GmbH in den letzten Jahren zu einem festen Player auf dem deutschen Sport-Digital Markt entwickelt. Das bekannteste Angebot der DOSB New Media ist die Bewegtbild-Plattform Sportdeutschland.TV. Seit 2015 überträgt Sportdeutschland.TV jährlich über 6.000 Livestreams in über 70 Sportarten. Dazu gehörten 2019 über 30 Bundesligen und 250 Deutsche-, Europa- und Weltmeisterschaften. Insgesamt wurden über 10.000 Matches aus ganz Deutschland live übertragen und über sechs Millionen Zuschauer erreicht.

Pressekontakt DOSB New Media:

Andrea Specht

T +49 89 9507 8922

Andrea.Specht@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuell