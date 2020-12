DOSB New Media GmbH

Alle Spiele der Handball-Weltmeisterschaft 2021 im Livestream auf Sportdeutschland.TV

UnterföhringUnterföhring (ots)

Am 14. Januar startet die Handball-Weltmeisterschaft der Männer in Ägypten. Als einzige Plattform in Deutschland zeigt Sportdeutschland.TV alle 108 Spiele der WM live und auf Abruf. Sämtliche Begegnungen werden in Full HD produziert. Die Partien mit deutscher Beteiligung sowie eine Vielzahl der Begegnungen begleiten bekannte Kommentatoren aus der Handball-Szene.

Der Online-Sportsender der DOSB New Media GmbH bietet den Nutzern verschiedene Möglichkeiten, die Spiele der WM zu erleben. Neben einem Turnierticket für 10 Euro, das Zugang zu allen Spielen gewährt, gibt es außerdem digitale Tickets für Einzelspiele zum Preis von 3,50 Euro. Die Aufzeichnungen sind in den ersten 48 Stunden für 1,99 Euro erhältlich und im Anschluss kostenfrei verfügbar.

Neben den Liveübertragungen findet der User auf Sportdeutschland.TV wie gewohnt auch frei abrufbare Highlights und Hintergrundberichte zum Turnier.

Wer noch eine Geschenkidee für Weihnachten für echte Handball-Fans braucht: In der Vorweihnachtszeit bietet Sportdeutschland.TV das Turnierticket zum Sonderpreis an. Jeder Käufer erhält beim Erwerb eines Turnierticket ein zweites zum halben Preis.

"Die Handball-WM der Männer ist der Auftakt in ein ereignisreiches Sportjahr 2021", so DOSB New Media-Geschäftsführer Björn Beinhauer. "Wir möchten allen Fans Weltklasse-Handball in hervorragender Qualität bieten."

Übertragungszeiten der deutschen Vorrundenspiele:

15. Januar 2021, 18:00 Uhr: Deutschland - Uruguay

17. Januar 2021, 18:00 Uhr: Deutschland - Kap Verden

19. Januar 2021, 20:30 Uhr: Deutschland - Ungarn

Weitere Termine:

31. Januar 2021, 17:30 Uhr: Finale

Alle Übertragungen finden Sie unter: https://sportdeutschland.tv/handball-wm-maenner-2021

Alle Informationen zur Weihnachtsaktion finden Sie unter:

https://sportdeutschland.tv/weihnachtsaktion-handball-wm-2021

Über Sportdeutschland.TV

Die DOSB New Media GmbH, Betreiber des Online-Sportsenders Sportdeutschland.TV (www.sportdeutschland.tv), gehört seit 2015 zu Seven.One Sports, der Sportbusiness-Unit der Seven.One Entertainment Group (100%-Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE). Geleitet wird die DOSB New Media GmbH von den Geschäftsführern Björn Beinhauer und Michael Gerhäußer. Unternehmensstandort ist Unterföhring bei München.

Als Teil eines der größten Medienhäuser Europas sowie des größten Sportverbands der Welt hat sich die DOSB New Media GmbH in den letzten Jahren zu einem festen Player auf dem deutschen Sport-Digital Markt entwickelt. Das bekannteste Angebot der DOSB New Media ist die Bewegtbild-Plattform Sportdeutschland.TV. Seit 2015 überträgt Sportdeutschland.TV jährlich über 6.000 Livestreams in über 70 Sportarten. Dazu gehörten 2019 über 30 Bundesligen und 250 Deutsche-, Europa- und Weltmeisterschaften. Insgesamt wurden über 10.000 Matches aus ganz Deutschland live übertragen und über sechs Millionen Zuschauer erreicht.

