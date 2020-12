DOSB New Media GmbH

Tischtennis Champions League exklusiv im Livestream auf Sportdeutschland.TV: Boll, Ovtcharov und Co. kämpfen um wichtigsten Vereinstitel Europas

UnterföhringUnterföhring (ots)

Aufgrund der COVID-19-Pandemie findet die diesjährige Tischtennis Champions League in einem verkürzten Turnierformat statt. Gastgeber des Turniers, das vom 11. - 18. Dezember ausgetragen wird, ist der deutsche Rekordmeister Borussia Düsseldorf. Der Online-Sportsender

Sportdeutschland.TV zeigt alle Spiele der Champions League im exklusiven Full-HD-Livestream. Nach Spielende stehen zudem alle Partien auf Abruf zur Verfügung.

Geplant ist ein Turnierformat, welches in einer Bubble stattfinden wird. Neben Borussia Düsseldorf mit Superstar Timo Boll nehmen mit dem 1. FC Saarbrücken TT und dem Post SV Mühlhausen zwei weitere Teams aus Deutschland an dem Turnier teil. Mit dabei ist zudem der ehemalige Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov, der mit seinem Team Fakel Gazprom Orenburg als Titelverteidiger nach Düsseldorf reist.

Alle Übertragungen finden Sie unter: https://tischtennis-deutschland.tv/champions-league-2020

Über Sportdeutschland.TV

Die DOSB New Media GmbH, Betreiber des Online-Sportsenders Sportdeutschland.TV (www.sportdeutschland.tv), gehört seit 2015 zu Seven.One Sports, der Sportbusiness-Unit der Seven.One Entertainment Group (100%-Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE). Geleitet wird die DOSB New Media GmbH von den Geschäftsführern Björn Beinhauer und Michael Gerhäußer. Unternehmensstandort ist Unterföhring bei München.

Als Teil eines der größten Medienhäuser Europas sowie des größten Sportverbands der Welt hat sich die DOSB New Media GmbH in den letzten Jahren zu einem festen Player auf dem deutschen Sport-Digital Markt entwickelt. Das bekannteste Angebot der DOSB New Media ist die Bewegtbild-Plattform Sportdeutschland.TV. Seit 2015 überträgt Sportdeutschland.TV jährlich über 6.000 Livestreams in über 70 Sportarten. Dazu gehörten 2019 über 30 Bundesligen und 250 Deutsche-, Europa- und Weltmeisterschaften. Insgesamt wurden über 10.000 Matches aus ganz Deutschland live übertragen und über sechs Millionen Zuschauer erreicht.

Pressekontakt:

Pressekontakt DOSB New Media

Andrea Specht

T +49 89 9507 8922

Andrea.Specht@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuell