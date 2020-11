DOSB New Media GmbH

Grünes Licht für Handball-EM der Frauen 2020 - Exklusiv im Livestream auf Sportdeutschland.TV

UnterföhringUnterföhring (ots)

Die 14. Europameisterschaft der Frauen findet vom 03. bis 20. Dezember in Dänemark statt. Nach der Absage von Norwegen wird der dänische Handball-Verband alleiniger Gastgeber der EM. Der Online-Sportsender Sportdeutschland.TV zeigt alle 47 Spiele exklusiv im Livestream. Neben den Liveübertragungen stehen alle Partien direkt nach Abpfiff auf Abruf zur Verfügung. Außerdem bietet die Streamingplattform die Partien mit deutscher Beteiligung sowie weitere ausgewählte Begegnungen mit Kommentar an.

Zusätzlich zu den Liveübertragungen stellt Sportdeutschland.TV wie gewohnt auch Highlights und Hintergrundberichte des Turniers bereit. Die Streamingplattform der DOSB New Media GmbH überträgt mit den kontinentalen Titelkämpfen seit 2016 durchgängig alle Welt- und Europameisterschaften der Frauen und Männer.

"Wir freuen uns, dass wir unseren Handballfans in schwierigen Zeiten ein so hochkarätiges Turnier zeigen können", so DOSB New Media-Geschäftsführer Björn Beinhauer. "Wir drücken dem DHB-Team die Daumen und hoffen auf ein noch besseres Abschneiden als bei den letzten Titelkämpfen."

Übertragungszeiten der deutschen Vorrundenspiele:

3. Dezember 2020, 18:00 Uhr: Deutschland - Rumänien

5. Dezember 2020, 18:15 Uhr: Deutschland - Norwegen

7. Dezember 2020, 18:15 Uhr: Deutschland - Polen

Weitere Termine:

20. Dezember 2020, 18:00 Uhr: Finale

Alle Übertragungen finden Sie unter: https://sportdeutschland.tv/handball-em-frauen-2020

Über Sportdeutschland.TV

Die DOSB New Media GmbH, Betreiber des Online-Sportsenders Sportdeutschland.TV (www.sportdeutschland.tv), gehört seit 2015 zu Seven.One Sports, der Sportbusiness-Unit der Seven.One Entertainment Group (100%-Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE). Geleitet wird die DOSB New Media GmbH von den Geschäftsführern Björn Beinhauer und Michael Gerhäußer. Unternehmensstandort ist Unterföhring bei München.

Als Teil eines der größten Medienhäuser Europas sowie des größten Sportverbands der Welt hat sich die DOSB New Media GmbH in den letzten Jahren zu einem festen Player auf dem deutschen Sport-Digital Markt entwickelt. Das bekannteste Angebot der DOSB New Media ist die Bewegtbild-Plattform Sportdeutschland.TV. Seit 2015 überträgt Sportdeutschland.TV jährlich über 6.000 Livestreams in über 70 Sportarten. Dazu gehörten 2019 über 30 Bundesligen und 250 Deutsche-, Europa- und Weltmeisterschaften. Insgesamt wurden über 10.000 Matches aus ganz Deutschland live übertragen und über sechs Millionen Zuschauer erreicht.

Pressekontakt:

Pressekontakt DOSB New Media

Andrea Specht

T +49 89 9507 8922

Andrea.Specht@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuell