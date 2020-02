DOSB New Media GmbH

Davis Cup 2020: Erstmals seit 2017 - Deutsche Tennisstars frei empfangbar

Erstmals seit 2017 wird der Davis Cup in Deutschland voll umfänglich und kostenlos empfangbar sein. Der Onlinesender Sportdeutschland.TV wird die Partie zwischen dem DTB-Team und Weißrussland im kostenfreien Livestream übertragen. Für die Mannschaft von Kapitän Michael Kohlmann geht es am 06. und 07. März um die Qualifikation für das Finalturnier in Madrid. Kommentiert wird die Partie von Torsten Tschoepe.

"Nach der erfolgreichen Übertragung des Fed Cups wollten wir den deutschen Tennisffans unbedingt auch das Duell der DTB-Männer im Davis Cup präsentieren", so DOSB-New-Media-Geschäftsführer Björn Beinhauer. "Wir hoffen, dass es das Davis-Cup-Team den Mädels nachmacht und in die nächste Runde einzieht."

Gespielt werden vier Einzel und ein Doppel, alle Matches im Best-of-Three-Modus. Die Finalwoche im November in Madrid (Spanien) wird hingegen in einer Gruppenphase und anschließenden K.O.-Runde ausgetragen.

Übertragungszeiten:

Freitag, 06.03., 16:00 Uhr

Samstag, 07.03., 12:00 Uhr

Alle Übertragungen finden Sie auf: https://sportdeutschland.tv/tennis

Über Sportdeutschland.TV

Sportdeutschland.TV (www.sportdeutschland.tv) ist der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründete Online-Sportsender. Die im August 2014 gestartete Internetplattform will mehr Vielfalt in die Sportberichterstattung bringen. Unter dem Motto "Sport entdecken, Sport erleben" zeigt das Internetangebot Liveübertragungen und On-demand-Videos aus einer Vielzahl von Sportarten. Das Programm umfasst neben nationalen und internationalen Großereignissen diverse Bundesligen sowie Highlights, Zusammenfassungen und Hintergrundberichte rund um Sport, sportliche Leistungen und die Menschen und Geschichten dahinter.

Über die DOSB New Media GmbH

Die DOSB New Media GmbH, das Unternehmen hinter Sportdeutschland.TV, wurde im Jahr 2011 vom DOSB, dem Spitzenverband des Deutschen Sports mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet. Sie hat das Ziel und den Auftrag, innovative Onlineanwendungen für den deutschen Sport zu entwickeln. Im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit steht die Übertragung von Sportveranstaltungen auf dem eigenen Online-Sportsender Sport-deutschland.TV. Seit Mitte 2015 gehört das Unternehmen mehrheitlich zur ProSieben-Sat.1-Mediengruppe. Geleitet wird die DOSB New Media GmbH von den Geschäftsfüh-rern Björn Beinhauer und Michael Gerhäußer. Unternehmensstandort ist Unterföhring bei München.

