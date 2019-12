DOSB New Media GmbH

"Das SOS-Kinderdorf Weihnachtssingen - weil jeder eine Familie braucht" - große Spendengala bei SAT.1 GOLD an Heiligabend krönt Zusammenarbeit von Sportdeutschland.TV und SOS-Kinderdorf e.V.

Vernachlässigung hat viele Gesichter: zu wenig Zuwendung, Einsamkeit, mangelnde Hygiene oder Unterernährung. Alle 13 Minuten muss in Deutschland ein Kind zu seinem Schutz aus der eigenen Familie genommen werden. Allein 2018 wurden 40.389 Kinder in Obhut genommen. Ein erschreckender Fakt, auf den SOS-Kinderdorf e.V. und Sportdeutschland.TV, der Online-Sender des Deutschen Olympischen Sportbundes, mit einer großen Spenden-Gala zu Weihnachten aufmerksam machen.

SOS-Kinderdorf und Sportdeutschland.TV kooperieren seit 2016. In diesem Jahr haben die Partner erstmals eine große TV-Gala auf die Beine gestellt, um auf die bedrückende Situation vernachlässigter Kinder in Deutschland hinzuweisen und Spenden zu sammeln: "Das SOS-Kinderdorf Weihnachtssingen - weil jeder eine Familie braucht" wird am 24. Dezember um 16.45 Uhr bei SAT.1 GOLD ausgestrahlt. Prominente wie Schlagersängerin Vanessa Mai, Oli P. und Culcha Candela setzen sich für den guten Zweck ein.

Ebenfalls Teil der Show sind die emotionalsten Momente aus den diesjährigen Weihnachtssingen im SIGNAL IDUNA PARK beim BVB und bei Schalke 04 in der VELTINS-Arena mit insgesamt über 100.000 Menschen. Ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf der Tickets geht an SOS-Kinderdorf.

Die Moderation der SAT.1 GOLD-Show übernimmt Matthias Killing, der sich bereits seit Jahren für den SOS-Kinderdorf e.V. einsetzt. Auch für die Zuschauer ist während der Ausstrahlung der Spendengala das Spendentelefon geöffnet.

Matthias Killing: "Ich freue mich ungemein, auch in diesem Jahr wieder mit dabei zu sein. Gerade, wenn es um Kinder geht, die Schlimmes in der Familie erleben müssen, geht das Jeden in unserer Gesellschaft an. Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr noch mehr Spenden für SOS-Kinderdorf sammeln können."

Elke Tesarczyk, Marketingleiterin SOS-Kinderdorf e.V.: "Wir sind sehr froh, dass Sportdeutschland.TV als starker Partner schon so lange an unserer Seite für Kinder in Not kämpft. Unsere Spendengala ist ein weiterer und neuer Schritt in unserer Zusammenarbeit und schafft Aufmerksamkeit für das wichtige Thema Kindeswohlgefährdung."

Björn Beinhauer, Geschäftsführer DOSB New Media GmbH, Betreiber von Sportdeutschland.TV: "Als junger Familienvater erfahre ich gerade selbst, wie wichtig die Geborgenheit für Kinder und ihre Entwicklung ist. Wie viele Kinder es in Deutschland nicht so gut haben, macht mich sehr betroffen. Jeder sollte wissen, dass SOS-Kinderdorf hilft, wenn Probleme auftreten."

Die Spenden kommen unter anderem Kindern zu Gute, die aufgrund von Kin-deswohlgefährdung aus der Familie genommen werden müssen. SOS-Kinderdorf bietet solchen Kindern, die aus verschiedenen Gründen nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen können, ein liebevolles Zuhause. Mit seinen präventiven Angeboten wie Erziehungs- und Familienberatung unterstützt das Kinderhilfswerk aber auch Familien in schwierigen Situationen. Ziel der präven-tiven Angebote ist es, Familien so zu stärken, dass kindeswohlgefährdende Situationen gar nicht erst entstehen.

Auch Unternehmen engagieren sich im Rahmen der Spendengala für SOS-Kinderdorf: Mit dabei sind Free Now (ehemals mytaxi) als Mobilitätspartner der TV-Show, Legoland, die Online-Partnervermittlung Parship, Mode-Onlineshop GANT.

Über Sportdeutschland.TV:

Sportdeutschland.TV (www.sportdeutschland.tv) ist der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründete Online-Sportsender. Die im August 2014 gestartete Internetplattform will mehr Vielfalt in die Sportberichterstattung bringen. Unter dem Motto "Sport entdecken, Sport erleben" zeigt das Internetangebot Liveübertragungen und On-demand-Videos aus einer Vielzahl von Sportarten. Das Programm umfasst neben nationalen und internationalen Großereignissen diverse Bundesligen sowie Highlights, Zusammenfassungen und Hintergrundberichte rund um Sport, sportliche Leistungen und die Menschen und Geschichten dahinter.

Über die DOSB New Media GmbH

Die DOSB New Media GmbH, das Unternehmen hinter Sportdeutschland.TV, wurde im Jahr 2011 vom DOSB, dem Spitzenverband des Deutschen Sports mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet. Sie hat das Ziel und den Auftrag, innovative Onlineanwendungen für den deutschen Sport zu entwickeln. Im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit steht die Übertragung von Sportveranstaltungen auf dem eigenen Online-Sportsender Sportdeutschland.TV. Seit Mitte 2015 gehört das Unternehmen mehrheitlich zur ProSiebenSat.1-Mediengruppe. Geleitet wird die DOSB New Media GmbH von den Geschäftsführern Björn Beinhauer und Michael Gerhäußer. Unternehmensstandort ist Unterföhring bei München.

Der SOS-Kinderdorf e.V.:

SOS-Kinderdorf bietet Kindern in Not ein Zuhause und hilft dabei, die soziale Situation benachteiligter junger Menschen und Familien zu verbessern. In SOS-Kinderdörfern wachsen Kinder, deren leibliche Eltern sich aus verschiedenen Gründen nicht um sie kümmern können, in einem familiären Umfeld auf. Sie erhalten Schutz und Geborgenheit und damit das Rüstzeug für ein gelingendes Leben. Der SOS-Kinderdorfverein begleitet Mütter, Väter oder Familien und ihre Kinder von Anfang an in Mütter- und Familienzentren. Er bietet Frühförderung in seinen Kinder- und Begegnungseinrichtungen. Jugendlichen steht er zur Seite mit offenen Angeboten, bietet ihnen aber auch ein Zuhause in Jugendwohngemeinschaften sowie Perspektiven in berufsbildenden Einrichtungen. Ebenso gehören zum SOS-Kinderdorf e.V. die Dorfgemeinschaften für Menschen mit geistigen und seelischen Beeinträchtigungen. In Deutschland helfen in 39 Einrichtungen insgesamt über 4.200 Mitarbeiter. Der Verein erreicht und unterstützt mit seinen Angeboten rund 107.000 Kinder, Jugendliche und Familien in erschwerten Lebenslagen. Darüber hinaus finanziert der deutsche SOS-Kinderdorfverein 117 SOS-Einrichtungen in 36 Ländern weltweit.

Mehr Informationen unter www.sos-kinderdorf.de

