Blue Cap-Tochter em-tec feiert 30-jähriges Bestehen

Neue Zentrale soll weiteres Wachstum des Medizintechnikspezialisten ab 2020 ermöglichen

Das Tochterunternehmen em-tec der Münchner Beteiligungsgesellschaft Blue Cap feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Firmenjubiläum. em-tec ist als mittelständischer Experte für Flussmessung in der Medizintechnik tätig. Zurzeit entsteht am Standort Finning eine neue Unternehmenszentrale, die am Donnerstag erstmals im Rohbau von Mitarbeitern sowie geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Medien besucht wurde.

Derzeit arbeiten knapp 80 Mitarbeiter bei em-tec. Mitte 2020 wird die Fertigstellung der neuen Firmenzentrale erwartet, die Platz für bis zu 150 Mitarbeiter bietet. "Wir legen großen Wert auf die nachhaltige Entwicklung unserer Portfoliounternehmen. Gerade in der Medizin- und Messtechnik sehen wir noch viel ungehobenes Potenzial. Mit dem Bau der neuen Zentrale wollen wir die Entwicklung von em-tec weiter unterstützen.", so Dr. Hannspeter Schubert, Vorstand der Blue Cap AG, der em-tec im Jahr 2014 übernahm und konsequent strategisch weiterentwickelte.

em-tec ist heute Weltmarktführer im Bereich der medizinischen nicht-invasiven Flussmessung und entwickelt sich im Blue Cap-Portfolio, das derzeit aus elf mittelständischen Nischenplayern besteht, deutlich über den Erwartungen. Kernkompetenz ist die sensorische Flussmessung auf Basis von Ultraschalltechnologie. Dabei wird an einem Schlauchsystem, als Bestandteil einer Herzlungenmaschine oder während einer Dialyse, der Durchfluss einer Flüssigkeit überwacht und gemessen. Die em-tec GmbH produziert dafür eigene und kundenspezifische Produktsysteme und Komponenten. Sensoren und entsprechende Auswerteelektronik von em-tec finden Einsatz in automatisierten Prozessen der Pharmaindustrie mit strengen hygienischen Anforderungen, wie zum Beispiel der Medikamentenproduktion. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens erhält das Unternehmen auch ein neues Marketing: "Das neue Motto "PASSION FOR FLOW" verdeutlicht die Leidenschaft und Begeisterung für die Produkte, die em-tec seit 30 Jahren ausmachen", so em-tec Geschäftsführer Markus Traxler.

Künftig gliedert sich das Geschäft in die drei Geschäftsbereiche Engineering, Medical und Bioprocessing. "Dadurch wird sowohl unsere Entwicklungsexpertise in der Medizintechnik als auch die Spezialisierung auf eigene Produktsysteme und Komponenten für die Flussmessung in unterschiedlichen Bereichen unterstrichen", so Traxler zur neuen Ausrichtung, auf die ebenfalls zum Unternehmensjubiläum angestoßen wurde.

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Unternehmensgruppe mit Sitz in München. Sie investiert als Beteiligungsgesellschaft speziell in mittelständische technologiegetriebene Nischenunternehmen mit Umsätzen zwischen 20 und 100 Mio. Euro. Die Blue Cap AG hält meist mehrheitliche Anteile an 11 Beteiligungsunternehmen aus produzierenden Branchen. Derzeit befinden sich im Portfolio der Blue Cap Gruppe Unternehmen aus den Bereichen Klebstoff- und Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Metalltechnik, Produktionstechnik sowie Medizintechnik. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien, unterstützt durch die breite Expertise in der Holding. Die Gruppe beschäftigt derzeit rund 1200 Mitarbeiter in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

Über die em-tec GmbH

Die em-tec GmbH entwickelt und produziert am Standort Finning, Deutschland, seit 30 Jahren innovative und wirtschaftliche Produkte sowie kundenspezifische Lösungen für die Medizintechnik, aber auch für nicht medizinische Anwendungen. Der Schwerpunkt liegt bei lebenserhaltenden Geräten, vor allem auf dem Gebiet der Herzchirurgie oder von Herz-Unterstützungs-Systemen. Eine der Kernkompetenzen liegt im Bereich der nicht-invasiven Flussmessung mit dem Ultraschall Transit-Time Verfahren. Auf Basis dieser Technologie bietet em-tec Produkte und Komponenten für medizinische und nicht-medizinische Anwendungen, wie z.B. für die Herz- oder Gefäßchirurgie, für den Einsatz im Labor, für Bioprozesse oder andere industrielle Applikationen, bei denen flexible Schläuche genutzt werden. Das stark wachsende Unternehmen im Bereich der Medizintechnik gehört zur Blue Cap AG mit Sitz in München. www.em-tec.de

