TOEFL®-Programm startet die offizielle TOEFL®-App und verkürzt Dauer der Auswertung auf nur sechs Tage

TOEFL-Testteilnehmer können nun weltweit über eine neue mobile App auf das gesamte TOEFL-Angebot zugreifen

Ab sofort können Studierende weltweit die offizielle TOEFL®-App über den Apple App Store® oder Google Play(TM) herunterladen. Die App wird ähnliche Funktionen wie die Online-Konten der Studierenden bieten, einschließlich:

- Testanmeldung - Suchen nach "Testzentren in meiner Nähe" und Auffinden freier Plätze in einem Zeitraum von zwei Monaten - Testvorbereitung - Kaufen von umfassenden Anleitungen und Links zu kostenlosem Übungsmaterial, darunter ein ausführlicher Übungstest und der Online-Kurs TOEFL Insider's Guide - Ergebnisse - Einsehen der Auswertungsberichte aller gültigen Test-Administrationen, einschließlich der Ergebnisse von MyBest(TM) , sowie die Möglichkeit, zusätzliche Auswertungsberichte an bestimmte Institutionen zu senden - Anpassungen für Behinderte - Einreichen von Anträgen auf Vorbereitung von Tests mit behindertengerechten oder gesundheitlichen Anforderungen und Einsicht zum Status aktueller und früherer Anträge.

"Wir arbeiten weiterhin daran, sinnvolle Wege zu finden, um die TOEFL-Testerfahrung für Studierende und Institutionen zu transformieren", sagte Srikant Gopal, Executive Director des TOEFL-Programms von ETS. "Die TOEFL-App trifft die Studierenden vor Ort, indem sie ihnen einen bequemen und optimierten Zugriff auf viele Komponenten des Testerlebnisses auf ihren mobilen Geräten ermöglicht, von der Registrierung über die Testvorbereitung bis hin zur Bekanntgabe der Ergebnisse."

Zusammen mit der neuen mobilen App wird das TOEFL-Programm nun schneller als je zuvor Ergebnisse bereitstellen. Studierende, die am oder nach dem 26. Oktober einen TOEFL-Test ablegen, können ihre Ergebnisse etwa sechs Tage nach dem Prüfungsdatum online einsehen, was fast der Hälfte der bisherigen 10-tägigen Wartezeit entspricht. Offizielle Auswertungsberichte (Score Reports) werden den Institutionen bereits neun Tage nach dem Prüfungstermin schneller zugestellt.

"Eine schnellere Bearbeitungszeit bei der Auswertung zu erreichen, war für uns eine große Priorität, basierend auf dem Feedback, das wir von Studierenden und Institutionen erhalten haben", fügte Gopal hinzu. "Die Verkürzung der Wartezeit für Wiederholungsprüfungen und das Hinzufügen von Testterminen am Nachmittag boten den Studierenden zusätzliche Möglichkeiten, bei Bedarf früher und häufiger Tests abzulegen. Damit einhergehend war es also sinnvoll, einen schnelleren Auswertungsprozess zu schaffen - was sowohl für Studierende als auch für Institutionen von Vorteil ist."

Mehr Informationen über die offizielle TOEFL-App und eine schnellere Ergebnisauswertung sowie die in diesem Jahr implementierten umfassenden Änderungen des TOEFL-Testerlebnisses erhalten Sie unter www.ets.org/toefl/better_test_experience. Allgemeine Informationen zum TOEFL-Test finden Sie unter www.ets.org/toefl.

Informationen zum TOEFL®-Test

Der TOEFL-Test für akademisches Englisch wird von weltweit mehr als 10.000 Institutionen in über 150 Ländern anerkannt. Er wird in begehrten Zielländern wie den USA, Kanada, Australien und Neuseeland und von 98 Prozent der Hochschulen in Großbritannien, darunter sämtliche Institutionen der Russell Group® akzeptiert. In den USA und wichtigen europäischen Zielländern wie Frankreich und Deutschland wird er gegenüber anderen Tests der Englischkenntnisse bevorzugt. In Kanada verlassen sich insbesondere Entscheider für die Zulassung zu Graduierten-Programmen auf TOEFL. Durch ein zentrales Bewertungsverfahren mit mehreren anonymen menschlichen Prüfern bietet TOEFL ein zu 100 Prozent faires und unverfälschtes Testergebnis. Weitere Informationen zum TOEFL-Test, einschließlich Anmeldung, Vorbereitungs-Tipps und Probefragen, finden Sie auf der Website von TOEFL Go Anywhere unter www.toeflgoanywhere.org.

Informationen zu ETS

Wir bei ETS sorgen für mehr Qualität und mehr Gleichheit in der Bildung für Menschen auf der ganzen Welt, indem wir ein Bewertungssystem auf Grundlage einer stringenten wissenschaftlichen Forschung aufbauen. ETS unterstützt Menschen, Bildungsinstitutionen und Behörden, indem es maßgeschneiderte Lösungen für die Zertifizierung von Lehrkräften, das Erlernen der englischen Sprache und Unterrichtsangebote in Grund-, Sekundar- und weiterführenden Schulen bereitstellt. Zudem führt es bildungswissenschaftliche Untersuchungen, Analysen und bildungspolitische Studien durch. ETS wurde 1947 als gemeinnützige Organisation gegründet und entwickelt, organisiert und bewertet jedes Jahr mehr als 50 Millionen Tests - darunter die TOEFL®- und TOEIC®-Tests, die GRE®-Tests und die Beurteilungen der The Praxis Series® - in mehr als 180 Ländern an weltweit über 9.000 Standorten. www.ets.org

