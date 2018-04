Wählen Sie das "TOEFL®-Wort des Jahres" anlässlich des Monats der englischen Sprache

Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) - Personen aller Altersgruppen werden dazu eingeladen, den Monat April als den Monat der englischen Sprache zu feiern und das "TOEFL®-Wort des Jahres" zu wählen. Besuchen Sie bitte www.toeflgoanywhere.org/english-language-month und stimmen Sie ab!

Der Monat der englischen Sprache, der dieses Jahr in Partnerschaft mit dem TOEFL®-Programm von ETS ins Leben gerufen wurde, ist eine Hommage an die Einzigartigkeit der englischen Sprache und feiert alle Lernenden, die so hart daran arbeiten, um diese Sprache zu meistern. In einer Welt von mehr als 7 Milliarden Menschen ist die englische Sprache zu einer vereinigenden Kraft geworden, die die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen durch Bildung, Arbeit, Wirtschaft, Kommunikation im Alltag und Pop-Kultur zusammenbringt. Studenten bemühen sich unter anderem darum, Englisch zu erlernen, weil Englisch die Lehrsprache vieler Top-Universitäten rund um die Welt ist.

Die Inspiration, diesen besonderen Monat ins Leben zu rufen, stammt vom Tag der englischen Sprache (23. April), den die Vereinten Nationen 2010 gründeten, um gemäß der UN-Website Mehrsprachigkeit und kulturelle Diversität zu feiern.

"Alle Sprachen verfügen über Begriffe, die uns, nur wenn wir sie hören, dazu inspirieren, als Individuen nach mehr zu streben und daran zu arbeiten, uns stetig zu verbessern", sagte Jennifer Brown, Executive Director des TOEFL-Programms von ETS. "Die Wahl eines TOEFL-Worts des Jahres ist eine unterhaltsame Art und Weise, jenen englischen Begriff zu finden, von dem Sie denken, dass er schön, sinnvoll oder besonders ausdrucksvoll ist."

Teilnehmer können aus sieben Begriffen, die von einem Team aus im englischsprachigen Raum arbeitenden internationalen Rezensenten vorselektiert wurden, ihren Favoriten auswählen. Die sieben Wort-Finalisten wurden ausgewählt, weil sie eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften besitzen: sie haben mehrere Bedeutungen; werden in mehreren Kontexten verwendet; oder können als mehr als ein nur ein Teil der Sprache fungieren. "Integrity" (Integrität) und "empower" (befähigen, stärken) sind zwei dieser Wort-Finalisten.

Die TOEFL®-Testfamilie hilft Personen und Lehrenden dabei, die Englischkenntnisse von Schülern und Studenten von 8 Jahren bis zum Erwachsenenalter zu beurteilen. Der Grundpfeiler der Bewertung ist der TOEFL iBT®, ein weltweit hoch respektierter Englisch-Test, der von mehr als 10.000 Organisationen in über 130 Ländern anerkannt wird - dies inkludiert beliebte ausländische Studienziele wie Australien, Kanada, China, Japan, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich. Mehr zum "TOEFL®-Wort des Jahres" finden Sie unter www.toeflgoanywhere.org/english-language-month.

