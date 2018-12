Lottoland: 2,38 Milliarden Euro warten auf ihre Gewinner. Spanische Weihnachtslotterie El Gordo wird auch in Deutschland immer beliebter!

London (ots/PRNewswire) - Bei der Spanischen Weihnachtslotterie "El Gordo" warten in diesem Jahr unglaubliche 2,38 Milliarden Euro auf ihre Gewinner. Damit ist "der Dicke" unangefochten die größte Lotterie der Welt.

Immer mehr Spieler aus Deutschland wollen sich diese Gewinnchance nicht entgehen lassen und spielen über das Internet mit. Lottoland.com steuert für die diesjährige Ziehung auf ein Rekordergebnis zu und verzeichnet - im Vergleich zum Vorjahr - ein um 80 % höheres Spielaufkommen aus Deutschland.

Nigel Birrell, CEO von Lottoland dazu: "Wir sind immer wieder überrascht, wie viele Tipps wir von Spielern aus Deutschland auf El Gordo verzeichnen. Wie schon in den vergangenen Jahren erwarten wir auch in diesem Jahr wieder, dass einer oder mehrere Hauptgewinner aus Deutschland dabei sein werden."

Im Vergleich zum herkömmlichen Lotto unterscheidet sich El Gordo vor allem in Bezug auf die deutlich höhere Gewinnwahrscheinlichkeit. Aus nur 100.000 Losnummern werden der Hauptpreis sowie insgesamt 15.303 weitere Gewinnlose ermittelt. Somit gewinnt mehr als jedes siebte Los.

Aufgrund der hohen Attraktivität wird in diesem Jahr jede Losnummer 170 Mal ausgegeben. Das bedeutet, dass die Hauptgewinne von je 4 Millionen Euro ebenso 170 Mal ausgespielt werden. Allein die Summe der Hauptpreise beträgt somit 680 Millionen Euro.

In Spanien werden traditionell an Annahmestellen vorrangig Serien mit der gleichen Losnummer verkauft. Im Falle eines Treffers ist es daher üblich, dass eine große Anzahl der Hauptgewinner aus dem gleichen Dorf oder Stadtteil kommen. Somit ist ein Gewinn immer ein gemeinschaftliches Ereignis und endet nicht selten in einem Straßenfest der zahlreichen frischgebackenen Millionäre und Großgewinner.

Spieler aus Deutschland können noch bis zum 22. Dezember - 8 Uhr morgens - über Lottoland.com Ihren Tipp abgeben. Losanteile sind bereits ab 4,99 Euro erhältlich.

Über Lottoland

Lottoland ist einer der führenden Lottoanbieter aus Europa mit Lizenzen der gibraltarischen, britischen, irischen, italienischen und australischen Glücksspielaufsicht. Bei Lottoland können Kunden auf attraktive Lotterien weltweit tippen - beispielsweise auf LOTTO 6aus49 (Deutschland), Eurojackpot (18 europäische Länder), EuroMillions (zehn europäische Länder), MegaMillions und PowerBall (USA) oder auf die Weihnachtslotterie El Gordo (Spanien). Die Auszahlung aller Gewinne ist durch ein Versicherungsmodell abgesichert und wird von der gibraltarischen Glücksspielaufsicht überwacht. Lottoland selbst ist kein Veranstalter, sondern Buchmacher, und nimmt Wetten auf die Ergebnisse von Lotterien an.

Lottoland hat sich zum Ziel gesetzt, das klassische Lottospiel zukünftig durch eigene Produkte weiterzuentwickeln, jüngere Zielgruppen zu gewinnen und den Lottomarkt zu modernisieren. Dabei konzentriert sich Lottoland vor allem auf mobile Vertriebskanäle. Darüber hinaus setzt sich Lottoland für eine streng regulierte und kontrollierte Öffnung von Lottomärkten ein. Weitere Infos zu Lottoland: lottoland.com.

