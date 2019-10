DMCC

DMCC (Dubai Multi Commodities Centre) im fünften Jahr in Folge als "Globale Freihandelszone des Jahres" ausgezeichnet - ein Rekord

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

- Das fDi Magazine der Financial Times zeichnete DMCC als "Globale Freihandelszone des Jahres" aus

- DMCC gewann insgesamt sieben Preise und wurde für die Unterstützung von KMUs sowohl regional als auch international anerkannt

- 1.868 neue Unternehmen traten DMCC 2018 bei

DMCC, die weltweit führende Freihandelszone und die Regierungsbehörde von Dubai für Rohstoffhandel und Unternehmen, erhielt die Auszeichnung Globale Freihandelszone des Jahres 2019 vom fDi Magazine der Financial Times im fünften Jahr in Folge. DMCC wurde auch mit den Preisen: Globale Freihandelszone des Jahres für KMUs - Freihandelszone des Jahres für den Nahen Osten und Freihandelszone des Jahres für KMUs für den Mittleren Osten ausgezeichnet.

Um die Multimedia-Pressemitteilung anzuzeigen, klicken Sie bitte auf:

Darüber hinaus wählte fDi DMCC für folgende Auszeichnungen aus: The Thought Leadership Award in Anerkennung seines Berichts zum Thema Zukunft des Handels, der DMCC-Knowledge-Serie und seiner internationalen Engagement-Strategie; den Marketing-Slogan-Preis für seine Tagline Made for Trade; und den Erweiterungspreis in Anerkennung der zahlreichen DMCC-Mitgliedsunternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit innerhalb der Freihandelszone erweiterten.

"DMCC hat in den letzten Jahren unermüdlich daran gearbeitet, einen Marktplatz zu schaffen, der Handelsbarrieren beseitigt und es anderen ermöglicht, Geschäfte zu tätigen. Kundenorientierung steht im Mittelpunkt unseres Ansatzes und wir sind heute stolz darauf, über 16.000 Unternehmen bei ihrem Wachstum zu helfen", sagte Ahmed Bin Sulayem, Executive Chairman und Chief Executive Officer, von DMCC. Offiziell als die Freihandelszone Nummer Eins in der Welt anerkannt zu werden, ist etwas Besonderes und weist darauf hin, dass unsere Strategie funktioniert. Was die Zukunft betrifft, werden wir weiterhin das Handelsökosystem, das wir anbieten, verbessern und weiterhin allen ambitionierten Unternehmen darin zur Verfügung stehen", fügte er hinzu.

85 internationale Freihandelszonen wurden im Wettbewerb von 2019 nominiert und anhand einer umfassenden Reihe von Kriterien beurteilt.

"Der kontinuierliche Erfolg von DMCC bei unseren Rankings ist ein Zeugnis für seinen dynamischen, innovativen und zukunftsorientierten Ansatz, der dazu beigetragen hat, dass es angesichts des immer größer werdenden Wettbewerbs Schritt halten konnte. Wir gratulieren DMCC und seinem Management zu diesem Erfolg", so Courtney Fingar, Editor-in-chief, fDi Magazine.

Die DMCC-Freihandelszone zieht die weltweit ehrgeizigsten Unternehmen an und gewann im Jahr 2018 über 1.800 Mitglieder und nahezu 1000 im ersten Halbjahr 2019. Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von fast 30 % in den letzten zehn Jahren hat DMCC bedeutende ausländische Direktinvestitionen (Foreign Direct Investment= FDI) nach Dubai gebracht, indem es Unternehmen Zugang zu den am schnellsten wachsenden internationalen Märkten gibt.

