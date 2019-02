HEMA B.V.

HEMA ruft Holz-Eisenbahnset zurück

HEMA ruft vorsichtshalber das Eisenbahnset mit Artikelnummer 15.12.2235 zurück. Untersuchungen haben ergeben, dass ein Teil aus diesem Set, das rote, spitze Dach des Kirchturms, für Kleinkinder gefährlich sein kann. Bei Kindern unter 3 Jahren kann es eine Erstickungsgefahr darstellen.

Kunden, die dieses Eisenbahnset besitzen, werden gebeten, es unbedingt außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren zu halten. Sie können das Eisenbahnset auch ohne Kassenbon oder Originalverpackung an HEMA zurückgeben, in einer Filiale oder per Post. Der Kaufpreis wird den Kunden dann selbstverständlich erstattet.

Qualität bildet zusammen mit Design und Preis HEMAs Kernwerte. HEMA stellt daher strenge Sicherheitsanforderungen und bedauert zutiefst, dass dieses Holzspielzeug nicht den Anforderungen entspricht. Die Kundensicherheit steht bei HEMA an erster Stelle! Wir entschuldigen uns für eventuelle Unannehmlichkeiten.

Für weitere Informationen können Kunden sich an den HEMA-Kundenservice unter der Nummer 0180 - 243-62-33 wenden.

Über HEMA

Seit 1926 macht HEMA das tägliche Leben der Kunden besser, schöner und einfacher, mit Produkten und Dienstleistungen, die durch hohe Qualität, ansprechendes Design und niedrige Preise auffallen. HEMA hat 32.000 eigene Produkte und Dienstleistungen, über 750 Filialen in neun Ländern auf zwei Kontinenten und beschäftigt rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

