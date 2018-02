Führende Unternehmen aus der Branche rufen die ORAN Alliance ins Leben

Hongkong (ots/PRNewswire) - Heute haben AT&T, China Mobile, Deutsche Telekom, NTT DOCOMO und Orange gemeinsam den Aufbau der ORAN Alliance bekannt gegeben. Die ORAN Alliance ist eine weltweite, von Netzbetreibern geführte Initiative, die in Sachen Offenheit von Funkzugangsnetzen (Radio Access Network; RAN) bei den Drahtlossystemen der nächsten Generation ein neues Niveau erreichen will. ORAN wird die Bemühungen der C-RAN Alliance und des xRAN Forum zusammenführen und hin zu einer einzigen, von den Netzbetreibern geführten Initiative ausweiten.

Da der mobile Datenverkehr weiter anwächst, müssen Mobilnetze und die Ausrüstung, mit denen diese am Laufen gehalten werden, energieeffizienter (green), softwaregestützt (soft), virtualisiert, flexibel und intelligent werden. Die ORAN (Open Radio Access Network) Alliance verfolgt das Ziel, Funkzugangsnetze weiterzuentwickeln - indem sie offener und intelligenter als ihre Vorgängergeneration gemacht werden sollen. Analysen in Echtzeit, die eingebettete Systeme zum Maschinellen Lernen voranbringen sollen, und Back-End-Module mit Künstlicher Intelligenz sollen die Netzintelligenz freisetzen. Zusätzliche virtualisierte Netzelemente mit offenen, standardisierten Schnittstellen werden die wichtigsten Bestandteile des Referenzdesigns sein - entwickelt von der ORAN Alliance. Technologien aus Open-Source- und Open-Whitebox-Netzelementen werden wichtige Software- und Hardwarekomponenten dieses Referenzdesigns sein.

Durch die Kombination und Erweiterung der Ziele der C-RAN Alliance und des xRAN Forum gehören zu den wichtigsten Grundsätzen der ORAN Alliance:

- Die Branche hin zu offenen, interoperablen Schnittstellen, RAN-Virtualisierung und Big-Data-fähiger RAN-Intelligenz führen. - Die Verwendung von Standard-Hardware und handelsüblichen Halbleitern maximieren und den Einsatz von proprietärer Hardware minimieren. - APIs und Schnittstellen spezifizieren, Standards voranbringen, um sie auf einem angemessenen Niveau übernehmen zu können, und Möglichkeiten von Open Source, dort wo es angemessen ist, erkunden.

"ORAN verkörpert die Kommunikation 4.0 umfassend und sie wird angetrieben von einer echten Konvergenz der Informations-, Kommunikations- und Daten-Technologie (ICDT)", sagte Zhengmao Li, CTO von China Mobile. "Sie wird das Funkzugangsnetz von Green und Soft hin zu Open und Smart vorantreiben. Und schlussendlich werden Netzbetreiber von den Netzen der Zukunft erwarten, dass sie mit tief eingebetteter Intelligenz, einer wesentlich größeren Effizienz, mit einem geringeren Kostenaufwand, großer Beweglichkeit sowie Flexibilität aufgebaut werden, und das alles mit einer beherrschbaren Komplexität."

"Um die Vorteile der Flexibilität von 5G voll auszuschöpfen, müssen wir über die neuen Funkanlagen hinausgehen und die Gesamtarchitektur des Ende-zu-Ende-Systems ändern", sagte Andre Fuetsch, Präsident von AT&T Labs und Chief Technology Officer. "Offene Modularität, intelligente Software-Defined-Netze und Virtualisierung werden bei der Bereitstellung von beweglichen Diensten für unsere Kunden entscheidend sein. ORAN wird den Fortschritt der Branche auf diesen Gebieten beschleunigen."

"Damit 5G neue geschäftliche Gelegenheiten und neue Märkte eröffnet, wird es von Bedeutung sein, dass wir eine RAN-Infrastruktur-Plattform weiterentwickeln, die es uns erlaubt, Innovationen schnell bereitzustellen, um die Erwartungen der Kunden zu erfüllen. Der Lösungsansatz von ORAN, mehr Offenheit, Modularität und Programmierbarkeit in unsern zukünftigen Netzen voranzutreiben, kann die Möglichkeit für eine beweglichere Bereitstellung von Diensten für unsere Kunden mit sich bringen", sagte Alex Jinsung Choi, Senior Vice President des Bereichs Research & Technology Innovation bei Deutsche Telekom. "Wir sind sehr gespannt darauf, dass die ORAN Alliance aufgebaut wird und dass sie die Reise fortsetzen wird, die wir bei XRAN begonnen haben, um die Kapazitäten der RAN-Technologien zu erweitern und die nächste Generation von offenen Implementierungen zu ermöglichen."

"Vom 5G-Standard wird erwartet, dass er den Aufbau von neuen vertikalen Märkten erleichtert, und zwar mit einer Geschwindigkeit, die noch gesteigert wird von der großen Flexibilität und der hochgradigen Intelligenz, die sich von offenen APIs und Schnittstellen speist", sagte Dr. Hiroshi Nakamura, Executive Vice President und CTO von NTT DOCOMO. "Wir haben es gesehen, dass Offenheit die Möglichkeit für erweiterte Märkte bietet. Wir sind davon überzeugt, dass ORAN offene und kostengünstige Funkzugangsnetze weiterentwickeln wird und dass es diese noch weiter bis auf die nächste Stufe bringen wird."

"Um auf das Wachstum der anspruchsvollen geschäftlichen Kapazitäten reagieren zu können, müssen sich 5G-Subnetze hin zu flexibleren, offeneren und intelligenteren Lösungen entwickeln", sagte Emmanuel Lugagne, Senior Vice President von Orange Labs Networks. "Die Arbeit der ORAN Alliance wird ein perfekter Antrieb für die Branche sein, um dabei zu helfen, diese Versprechen einzulösen."

