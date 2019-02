Odgers Berndtson

Odgers Berndtson baut Interim Management aus

Frankfurt (ots)

Die Personalberatung Odgers Berndtson baut ihre Aktivitäten im Interim Management zukünftig unter der Marke Berndtson Interim weiter aus. Die neu gegründete Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, bietet Managementlösungen für Unternehmen in Transformationssituationen sowie Hilfe bei der temporären Übernahme von erfolgskritischen Managementaufgaben. Als Geschäftsführer der neuen Gesellschaft konnte Odgers Berndtson Sascha Hackstein gewinnen, der zuvor als Interim Management-Berater für Atreus tätig war und über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der operativen Führung von Unternehmen verfügt.

Odgers Berndtson hat seine Aktivitäten im Interim Management gebündelt, um diesen Geschäftszweig in Zukunft systematisch auszubauen. Die am 15. Februar 2019 an den Start gegangene Experts for Transformation GmbH, die unter der Marke Berndtson Interim auftritt und damit die Verbundenheit zu Odgers Berndtson deutlich macht, bietet ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen im Interim Management: Zum einen unterstützt die Gesellschaft durch den Einsatz von Interim Managern mit entsprechendem Branchen-Know-how bei der kurzfristigen Übernahme von Führungsaufgaben in Linienfunktionen und Projekten. Zum anderen bietet sie Managementlösungen für Unternehmen in komplexen Transformationssituationen. Erfahrene Interim Manager unterstützen bei der Lösung geschäftskritischer Herausforderungen und der erfolgreichen Umsetzung von Veränderungen.

Hierfür arbeitet Berndtson Interim eng mit den Industry Practices von Odgers Berndtson sowie den Interim Management-Experten anderer Landesgesellschaften der Odgers Berndtson-Gruppe zusammen. "Ziel ist es, unsere Klienten noch besser dabei zu unterstützen, kritische Managementaufgaben zu lösen sowie Schlüsselkompetenzen und personelle Ressourcenlücken zu schließen," erläutert Klaus Hansen, Geschäftsführer von Odgers Berndtson Deutschland, und ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Sascha Hackstein einen sehr erfahrenen Manager und Berater für die Geschäftsführung der neuen Gesellschaft gewinnen konnten."

Sascha Hackstein (55) war zuvor langjährig als Director für die auf Interim Management spezialisierte Beratungsgesellschaft Atreus tätig. Hier war er branchenübergreifend mit der ergebnisorientierten Umsetzung anspruchsvoller Mandate mit funktionalem, situativem sowie Programm- bzw. Projektfokus betraut. Sascha Hackstein verfügt über mehr als 25 Jahre eigene internationale Industrieerfahrung in der operativen Führung von Unternehmen. In dieser Zeit hat er gleichermaßen mittelständische Unternehmen wie internationale Konzerne durch Phasen der Konsolidierung, Fusionen, Übernahmen, Restrukturierungen und umfangreiche Transformationsprozesse geführt.

Über Odgers Berndtson:

Odgers Berndtson ist seit mehr als 50 Jahren eines der weltweit führenden Unternehmen für Executive Search und Leadership Assessment. Das Unternehmen sucht Führungskräfte und Spezialisten für Unternehmen in allen Branchen, öffentlichen Verwaltungen und Non-Profit-Organisationen. Odgers Berndtson Deutschland ist inhabergeführt und beschäftigt aktuell 100 Mitarbeiter in Frankfurt und München. Weltweit sind rund 1.000 Mitarbeiter an 62 Standorten in 29 Ländern für Odgers Berndtson tätig. Die Berater arbeiten in international vernetzten Industry Practices, die sich auf die branchenspezifischen Bedürfnisse ihrer Klienten konzentrieren. Mehr Informationen unter www.odgersberndtson.com sowie unter www.berndtsoninterim.de

Pressekontakt:

eyetoeye PR Consulting & Communication

Inhaberin Kathrin Lochmüller

im LUXX-Haus,

Radilostraße 43,

60489 Frankfurt am Main

Telefon + 49 69 24747100-21,

Mobil + 49 172 9998053,

E-Mail: kl@eyetoeye-pr.de

Original-Content von: Odgers Berndtson, übermittelt durch news aktuell