Chinesischer Marktführer für Molkereiprodukte Yili bekräftigt sein Engagement für Weltklasse-Qualität durch Innovation

Peking (ots/PRNewswire) - Der chinesische Marktführer für Molkereiprodukte Yili kündigte auf einer Pressekonferenz an der niederländischen Universität Wageningen am 12. September 2018 das Upgrade seines europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrums und eine Umbenennung des Zentrums in Yili Innovation Center Europe an. Die Ankündigung stieß bei Brancheninsidern auf große Aufmerksamkeit. Auf der Veranstaltung unter dem Motto "Innovation schafft Impulse und verbindet mit der Welt" sagte Zhang Jianqiu, CEO der Yili Group, dass das Yili Innovation Center Europe mit dem Upgrade seine Zusammenarbeit mit der Wageningen University in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Austausch von Talenten und Ressourcen sowie weitere Zusammenarbeit bei zukünftigen Projekten vertiefen wird, um den Marktführer für Molkereiprodukte auf seinem Weg zum weltweiten Trendsetter und Innovationsträger zu unterstützen.

Auf einem Gipfel mit dem Thema Spitzenqualität auf der Grundlage internationaler Standards äußerten sich Professoren und Forscher der Universität Wageningen, einer der führenden Universitäten Europas im Bereich der Biowissenschaften, Vertreter des Milchlabors Qlip und eingeladene chinesische Mütter zu den aktuellen Trends in der globalen Milchwirtschaft sowie zu dem stetigem Engagement von Yili für Spitzenstandards, Innovation sowie Forschung und Entwicklung.

Partnerschaften mit hochrangigen Universitäten zur Förderung der Entwicklung einer globalen Milchwirtschaft

Die Wageningen University, eine der 100 besten Universitäten der Welt und eine der führenden Universitäten in den Bereichen Biowissenschaften und Landwirtschaft, arbeitet seit vier Jahren mit Yili zusammen. Das Upgrade dient der weiteren Intensivierung der Beziehung. Yili plant auch die Zusammenarbeit mit weiteren Universitäten, Forschungseinrichtungen und anderen Partnern sowie die Einladung weiterer Experten auf diesem Gebiet, die sich dem F&E-Team anschließen sollen. Der chinesische Marktführer für Molkereiprodukte hat es sich zur Aufgabe gemacht, Spitzentechnologien im Bereich gesunder Produkte mit Schwerpunkt auf Biowissenschaften, Ernährung und Gesundheit, Lebensmittelsicherheit und Technologie weiter zu erforschen. Mit dem Upgrade kann Yili mit den neuesten globalen Entwicklungstrends Schritt halten und den chinesischen Markt besser bedienen.

Partnerschaften mit führenden Laboren zur Schaffung höchster Branchenstandards

Qlip, das weltweit größte Milchprüflabor, ist für seine strenge Prüf- und Bewertungsstandards, Zukunftsorientierung und Kompetenz bekannt. Seine international anerkannten Qualitätsstandards gehören zu den strengsten der Welt. Die Führungskräfte von Qlip haben bereits früher die Yili Weiden besucht und erklärten, dass Yili alle internationalen Standards vollständig erfüllt hat.

Die Zusammenarbeit von Yili mit Qlip ist ein weiterer Beweis für seine weltweit führenden Standards und ebnet den Weg für die Transformation des chinesischen Unternehmens zu einem internationalen Marktführer für Molkereiprodukte.

Die Pressekonferenz demonstriert nicht nur Yilis großes Engagement im Bereich Forschung und Entwicklung, sein ständiges Streben nach hoher Qualität, sondern auch die Anerkennung der globalen Gemeinschaft für seine Innovationskompetenz und seinen unermüdlichen Einsatz für weltweit führende Standards.

Das Yili Innovation Center Europe ist auch ein Beweis für die Bemühungen von Yili, weltweit Partnerschaften zu gründen, höchste Standards zu setzen und zu verbessern und auf die Entwicklung einer vollständig globalisierten internationalen Milchwirtschaft durch Innovation hinzuarbeiten. Yili ist bestrebt, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die Innovationsbemühungen zu verstärken und die Expansionsstrategie über den nationalen Markt hinaus zu beschleunigen, damit jeder, überall auf der Welt, ein gesünderes Leben führen kann.

