Kurabu schließt Seed-Finanzierung von fast 1 Mio. Euro über das Privatinvestoren-Netzwerk von Companisto ab

Ganzheitliche digitale SaaS-Lösung zur Digitalisierung der Vereinswelt mit ersten großen Erfolgen zum einjährigen Firmenjubiläum.

- Vereine spielen in Europa, insbesondere in Deutschland, eine wesentliche Rolle: Jeder zweite Deutsche ist Mitglied in mindestens einem Verein. - Die Digitalisierung der Vereinswelt wird Vereinen jeder Größe dabei helfen, gestärkt aus der Krise zu kommen. - Das Geschäftsmodell ist gut skalierbar und verbindet in einzigartiger Weise die Administration der Vereine mit den Ansprüchen der Mitglieder. - Zum Investorenkreis gehören neben Privatinvestoren aus dem Companisto-Netzwerk auch Business Angels aus der Startup-Branche sowie aus dem Profisport, darunter auch Olympioniken und ein Fußball-Nationalspieler.

Genau ein Jahr nach Ihrer Gründung durch CEO Marc Zwiebler (ehemaliger Profisportler, Europameister, 3x Olympia-Teilnehmer) und COO Bodo von Brockdorff hat Kurabu seine Finanzierungsrunde mit den Business Angels und dem Investment Club von Companisto erfolgreich mit 1 Mio. Euro abgeschlossen. Insbesondere Marc Zwiebler weiß, was Sportvereinen fehlt, vor welchen Herausforderungen sie stehen und was die Mitglieder erwarten. Gemeinsam mit seinem Co-Gründer möchte er nachhaltige Lösungen schaffen, die auf die Bedarfe beider Seiten zugeschnitten sind.

"Durch die unkomplizierte und erfolgreiche Finanzierungsrunde können wir nun deutlich an Fahrt gewinnen. Wie in vielen anderen Branchen auch, wurde durch die Corona-Krise die mangelnde Digitalisierung in den Vereinsstrukturen deutlich sichtbar. Hier wollen wir mit Kurabu helfen, Vereine aus der Krise zu führen und ihnen eine langfristige, moderne und innovative Lösung an die Hand geben", so Marc Zwiebler.

Die COVID19-Pandemie trifft Vereine mit voller Wucht. Die Pandemie- und Lockdown-Situation zeigt, dass Vereine und Clubs systemrelevant sind und einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Gemeinschaft leisten. Der Deutsche Bundestag beschreibt beispielsweise die gesellschaftliche Bedeutung von Vereinen wie folgt: "Vereine haben in Deutschland eine große gesellschaftliche Bedeutung. Sie tragen zum Zusammenhalt und zur Integration der Gesellschaft bei und übernehmen wichtige kulturelle Funktionen."

"An Kurabu haben uns neben dem wirtschaftlich attraktiven und sehr sinnvollen Angebot vor allem auch die Gründerpersönlichkeiten überzeugt. Das Team vereint langjähriges Wissen in der Produktentwicklung mit einem außergewöhnlich guten Zugang zur Sport- und Vereinswelt. Gleichzeitig sehen wir, dass die Digitalisierung auch in diesem Kundensegment überfällig ist. Wir sind daher überzeugt, dass unser Investment genau zum richtigen Zeitpunkt kommt und wir dafür mit Kurabu den besten Anbieter gefunden haben. Nach unserer erfolgreichen Finanzierungsrunde freuen wir uns jetzt sehr darauf, das Team um Marc Zwiebler und Bodo von Brockdorff unter enger Einbindung unserer Angel Club Investoren aktiv begleiten zu dürfen", sagt Christoph Schweizer, Partner und Head of Investment bei Companisto.

Mit dem erfolgreichen Investment wird Kurabu sein Team erweitern, weitere Funktionalitäten ihrer Plattform entwickeln, strategische Partnerschaften ausbauen und die Markenbekanntheit steigern.

Über Companisto

Companisto ist das marktführende Privatinvestoren-Netzwerk in der D-A-CH-Region und seit fünf Jahren in Folge der aktivste private Wagniskapitalgeber in Deutschland. Bislang wurden über Companisto über 100 Millionen Euro in aktuell 176 Finanzierungsrunden zugesagt. Seit dem Jahr 2018 hat Companisto sein Netzwerk aus aktuell 109.000 Privatinvestoren durch einen digital organisierten Business Angel Club erweitert. Rund 1.200 Business Angels investieren über Companisto mit Investments ab EUR 10.000 in das Eigenkapital der Unternehmen. Investmentprozess und Beteiligungsverwaltung wurden dabei vollständig digitalisiert.

