Companisto GmbH

Medipee, ein Portfolio-Unternehmen von Companisto, schließt 1st Closing der A-Serien Finanzierung mit namhaften Investoren ab

Berlin (ots)

Im ersten Schritt konnte die Geberit AG sowie der Pflegeheimbetreiber WBG als neue Investoren gewonnen werden

- Über 2 Milliarden Urintests pro Jahr sind häufig fehlerhaft, zeitaufwändig und vor allem unangenehm in der Probenahme. - Medipee digitalisiert die Urinanalyse über eine App in Verbindung mit einem Plug-and-Play Gerät, welche die Daten basierend auf KI-Algorithmen direkt auswertet. - Zwei Jahre nach der Seed-Finanzierungsrunde durch den Investment Club von Companisto wurde nun der erste Teil der A-Finanzierungsrunde abgeschlossen.

Zwei Jahre nach der Seed Finanzierung durch Companisto konnte die Medipee GmbH eine A-Runden Finanzierung abschließen. Die Finanzierung ist in zwei Teilen vorgesehen, dabei besteht die Möglichkeit im 2nd Closing noch einen 6-stelligen Betrag zu gleichen Konditionen einzuwerben.

Diese Finanzierung ermöglicht der Medipee GmbH die Finalisierung ihres ersten Produktes, welches als Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) im 2. Quartal 2021 beim BfArM Fast Track Verfahren eingereicht wird. Damit soll die Erstattungsfähigkeit durch die Krankenkassen gewährleistet werden. Beim Medipee System handelt es sich um eine App-gesteuerte Plattformtechnologie zur berührungslosen Urinanalyse.

Zur Finanzierung der aktuellen Runde konnte Medipee die Geberit AG als den europäischen Marktführer von Sanitärprodukten sowie den Pflegeheimbetreiber WBG als Investoren gewinnen. Diverse Business Angels aus dem eHealth Segment sind ebenfalls beteiligt.

Frank Willems, Gründer und Geschäftsführer der Medipee GmbH: "Die Runde ist ein signifikanter Meilenstein auf dem Weg zur Markteinführung unserer Plattformtechnologie. Wir freuen uns sehr mit der Geberit AG und der WBG zwei Player in den für uns wichtigen Märkten gewonnen zu haben. Damit wird die Branchenexpertise in unserem Unternehmen weiter gestärkt. Alle Kapitalgeber sind vom Potential unserer Plattform überzeugt - in Zeiten einer Pandemie mehr denn je."

"Wir von Companisto freuen uns über eine weitere Folgefinanzierung eines unserer Portfoliounternehmen mit einem so namhaften Partner wie der Geberit AG. Wir werden Medipee weiterhin aktiv begleiten und wünschen dem Team mit seinem sehr sinnvollen Produktangebot viel Erfolg beim weiteren Markteintritt und der Skalierung " so Christoph Schweizer, Partner und Head of Investment bei Companisto.

Über Companisto

Companisto ist das marktführende Privatinvestoren-Netzwerk in der D-A-CH-Region und seit fünf Jahren in Folge der aktivste private Wagniskapitalgeber in Deutschland. Bislang wurden über Companisto fast 100 Millionen Euro in 180 Finanzierungsrunden zugesagt. Seit dem Jahr 2018 hat Companisto sein Netzwerk aus aktuell 109.000 Privatinvestoren durch einen digital organisierten Business Angel Club erweitert. Rund 1.000 Business Angels investieren über Companisto mit Investments ab EUR 10.000 in das Eigenkapital der Unternehmen. Investmentprozess und Beteiligungsverwaltung wurden dabei vollständig digitalisiert.

www.companisto.com, www.medipee.de

Original-Content von: Companisto GmbH, übermittelt durch news aktuell