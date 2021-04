Companisto GmbH

Der Companisto Angel Club zeichnet 1,1 Mio. EUR in JOKER Tech, ein disruptives Unternehmen im Bereich der Photovoltaik

Berlin (ots)

Höherer Energieertrag, höhere Sicherheit und deutlich verbessertes Monitoring von Solaranlagen durch vollintegrierte Mikro-Wechselrichter

- Wachstumsmarkt Solarenergie: Photovoltaik ist auf dem Weg zum größten Stromerzeuger der Welt und wächst mit 13% CAGR - JOKER Tech vereint die Welt der Photovoltaikmodule und Wechselrichter und ermöglicht erstmals Plug-and-Play Wechselstrommodule - Deutlich vereinfachte Planung und Installation von Photovoltaikanlagen. 25 Jahre Entwicklungsarbeit stecken in der aktuell vierten Generation miniaturisierter Hochfrequenz Mikro-Wechselrichter für Photovoltaikmodule - Pilotprojekte mit führenden Solarmodulherstellern

JOKER Tech hat einen drastisch miniaturisierten Mikro-Wechselrichter entwickelt und ihre Hochfrequenz-Resonanz Technologie ebnet damit den Weg zu günstiger, miniaturisierter und leichtgewichtiger Energiewandlung. Sie lässt sich auf weitere Wachstumsmärkte wie Batteriespeicher und Elektroautos übertragen.

"Nach 25 Jahren Entwicklungsarbeit ist es uns erstmals gelungen, den Wechselrichter kostenneutral komplett ins Photovoltaik Modul zu integrieren", sagt Erfinder und Gründer Henk Oldenkamp, ein weltweit anerkannter Experte im Bereich der Leistungselektronik.

"Mit unserer Technologie wird der Ertrag von typischen Photovoltaik Dachanlagen um ca. 10 % gesteigert und es werden bislang nicht nutzbare Dachflächen erschlossen. Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zur dezentralen Energieerzeugung. Bis Ende nächsten Jahres werden wir unser Produkt ausentwickeln und an den Markt bringen. Nach der erfolgreichen Finanzierungsrunde setzen wir bald die ersten Pilotprojekte um", so Mitgründer Dr. Julian Mattheis, der mehrere Unternehmen in der Photovoltaikindustrie aufgebaut hat.

"JOKER Tech hatten wir seit über einem Jahr auf dem Radar, jedoch erschienen uns die Economics noch nicht ausreichend für ein Investment. Zusammen mit den weiteren neuen Gesellschaftern sind wir jetzt zur Überzeugung gekommen, dass der geplante Markteintritt gelingt. Ich freue mich besonders, dass unsere Investoren sich erneut für ein Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien begeisterten und die Runde mehrfach überzeichnet war", sagt Christoph Schweizer, Partner und Head of Investment bei Companisto.

Über Companisto

Companisto ist das marktführende Privatinvestoren-Netzwerk in der D-A-CH-Region und seit fünf Jahren in Folge der aktivste private Wagniskapitalgeber in Deutschland. Bislang wurden über Companisto fast 100 Millionen Euro in über 177 Finanzierungsrunden zugesagt. Seit dem Jahr 2018 hat Companisto sein Netzwerk aus aktuell 108.000 Privatinvestoren durch einen digital organisierten Business Angel Club erweitert. Rund 1.000 Business Angels investieren über Companisto mit Investments ab EUR 10.000 in das Eigenkapital der Unternehmen. Investmentprozess und Beteiligungsverwaltung wurden dabei vollständig digitalisiert. Presseportal.

