inpera schließt erfolgreiche Seed-Finanzierung ab unter Beteiligung des Companisto Angel Clubs und PropTech1

Companisto`s Angel-Netzwerk vertraut auf Digitalisierung von Beschaffungsprozessen in der Bauwirtschaft.

- Lösung eines zentralen Problems im Beschaffungsprozess der Bauwirtschaft über holistischen Ansatz schafft Mehrwert für alle Prozessbeteiligten. - Unabhängig von bestehenden Systemen vernetzt inpera's Cloud-Lösung alle in Bauprojekten beteiligten Partner zur digitalen Kooperation. - Wettbewerbsvorsprung durch hohe Bekanntheit in der Bauwirtschaft und Aufbau einer KI. - Skalierbare Vertriebsstrategie.

Ein Business Angel Konsortium des Companisto Angel Clubs hat sich an einer Seed-Finanzierungsrunde in das PropTech Startup inpera beteiligt. Daneben haben sich an der Finanzierung auch Alt-Gesellschafter inperas beteiligt, u.a. der PropTech Venture Capital Fonds PropTech1. Über den Companisto Angel Club konnte dieses Netzwerk ausgebaut und um Unternehmer aus der Bauwirtschaft sowie Growth-Experten erweitert werden.

Die inpera GmbH ist ein Softwareunternehmen mit einer Cloud-Lösung, welches die Beschaffungsplanung von Bauprojekten über eine innovative KI-gestützte Cloud-Plattform für alle Partner effizienter gestaltet. Auf diese Weise kooperieren Planer, Bauunternehmer, Händler, Hersteller digital miteinander und profitieren von erhöhter Effizienz und Produktivität, was unter anderem durch den zunehmenden Fachkräftemangels essentiell ist.

"Zum einen ist die Bauwirtschaft als einer der größten BIP-Treiber und Arbeitgeber längst überfällig für die Digitalisierung. Zum anderen hat die COVID-19 Krise gezeigt, dass sich viele Unternehmen der Bauwirtschaft immer stärker nach innovativen Lösungen umschauen", erklärt Richard Liehmann, geschäftsführender Gesellschafter von inpera.

"Wir haben uns für eine Finanzierung von inpera entschieden, da ihre Cloud-Plattform zur Automatisierung der Prozesse in der Material- und Nachunternehmer-Beschaffung in besonderem Maße hervorsticht", so Christoph Schweizer, Partner und Head of Investment bei Companisto. "Unter der Federführung der neuen geschäftsführenden Gesellschafter Richard Liehmann und Johannes Lensges sowie einem in der Bau- und Tech-Branche stark vernetzten Gesellschafterkreis ist hier in den vergangenen Monaten ein echter Game Changer aufgebaut worden."

Über Companisto

Companisto ist das marktführende Privatinvestoren-Netzwerk in der D-A-CH-Region und seit fünf Jahren in Folge der aktivste private Wagniskapitalgeber in Deutschland. Investmentprozess und Beteiligungsverwaltung sind vollständig digitalisiert. Bislang wurden über Companisto mehr als 80 Millionen Euro in über 160 Finanzierungsrunden in Startups investiert. Aktuell besteht das Netzwerk aus 107.000 Investoren (Investments zwischen EUR 500 und 25.000) und 1.000 Angel Club-Mitgliedern (Investments ab EUR 10.000). Investiert wird ausschließlich in das Eigenkapital der Unternehmen.

Weitere Informationen: www.companisto.com, www.companisto.com/de/angel-club, www.inpera.net

