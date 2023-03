The Canton Fair

133. Canton Fair findet vom 15. April bis 5. Mai in 3 Abschnitten vor Ort statt

Guangzhou, China, 18. März 2023 (ots/PRNewswire)

Die 133. Canton Fair findet vom 15. April bis zum 5. Mai in Guangzhou in drei Abschnitten statt. Weiterhin wird den Teilnehmern auch ein 24/7-Online-Service zur Verfügung stehen.

Seit 2020 sind neue Modelle eingeführt worden und die Canton Fair wurde sechsmal hintereinander online abgehalten, was zur Aufrechterhaltung der reibungslosen Industrie- und Lieferketten des chinesischen Außenhandels und zur Stabilisierung der Grundlagen des Außenhandels und der Investitionen beigetragen hat. Nachdem China seine COVID-19-Präventionsmaßnahmen optimiert und angepasst hat, können chinesische und ausländische Unternehmen nun auch wieder physisch an der Messe teilnehmen. Ab der diesjährigen Frühjahrsausgabe wird die Canton Fair ihre Offline-Aktivitäten wieder vollständig aufnehmen.

Nach Angaben von Shu Jueting, Sprecherin des Handelsministeriums, wird die 133.. Canton Fair zum ersten Mal ihren neu errichteten Veranstaltungsort – Area D – nutzen und die Ausstellungsfläche von 1,18 Millionen auf rekordverdächtige 1,5 Millionen Quadratmeter erweitern. Es werden 54 spezialisierte Ausstellungsbereiche eingerichtet, in denen mehr als 30.000 Aussteller vertreten sein werden, darunter über 5.000 renommierte Unternehmen, wie z. B. Weltmarktführer in der Herstellung und chinesische Hightech-Unternehmen. Die Qualität der Aussteller wird sich kontinuierlich verbessern. Unterdessen können alle zugelassenen Aussteller online an der Canton Fair teilnehmen, sodass noch mehr Unternehmen von den Vorteilen profitieren können. Laut Schätzungen werde die Zahl der online teilnehmenden Aussteller 35.000 übersteigen, erklärte Shu Jueting auf einer regulären Pressekonferenz des Ministeriums am 16. März.

Die Marketingkampagnen für die kommende Canton Fair wurden weiter ausgebaut, um mehr Käufer aus dem In- und Ausland anzuziehen. Mehr als 40 „Trade Bridge"-Matchmaking-Aktivitäten werden organisiert, um die Unternehmen bei der Sicherung von Aufträgen und dem Wachstum der Märkte zu unterstützen. Im Rahmen der 133. Canton Fair werden auch das zweite Pearl River International Trade Forum, eine Reihe von Industrie- und Spezialforen sowie fast 400 unterstützende Aktivitäten für die Handelsförderung abgehalten, um die integrierte Entwicklung der Messe voranzutreiben.

Die Canton Fair ist ein wichtiges Sprungbrett für die Öffnung Chinas und eine erstklassige Plattform für den Außenhandel und dient chinesischen Unternehmen als wichtiger Kanal für die Erschließung des internationalen Marktes. Die bisherigen Veranstaltungen der Canton Fair haben die Aufmerksamkeit der internationalen Geschäftswelt sowie zahlreicher Lebensbereiche auf sich gezogen.

Für weitere Informationen über die kommende 133. Canton Fair registrieren Sie sich bitte unter https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2035463/image_5003628_61191085.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/133-canton-fair-findet-vom-15-april-bis-5-mai-in-3-abschnitten-vor-ort-statt-301775458.html

Original-Content von: The Canton Fair, übermittelt durch news aktuell