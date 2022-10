The Canton Fair

Die 132. Canton Fair erstellt einen „virtuellen Showroom" für die intelligente chinesische Fertigungsindustrie und stellt Lösungen für ein intelligentes Leben vor

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Die 132. China Import and Export Fair (auch bekannt als „Canton Fair"), die am 15. Oktober als virtuelle Messe eröffnet wurde, stellt über 140.000 intelligente Produkte von Spitzenunternehmen aus dem Hochtechnologiesektor aus. Als Handelsförderungs-Plattform hat die Canton Fair einen „virtuellen Showroom" geschaffen, um die neuesten Errungenschaften der intelligenten Fertigungsindustrie und der innovativen Technologien Chinas zu präsentieren, die ein besseres und intelligenteres Leben für alle Menschen ermöglichen.

Wuhan Linptech Co., Ltd. („Linptech") stellt eine Reihe innovativer Produkte vor, darunter energieautarke drahtlose intelligente Schalter und Türklingeln, am menschlichen Körper getragene Sensoren und magnetische Sensoren für Türen und Fenster. Diese neuen Produkte sind mit dem vom Unternehmen selbstentwickelten Linptech Wireless-Protokoll ausgelegt, das die Anforderungen für einen extrem niedrigen Strombedarf bei der mikrokinetischen Energieerzeugung erfüllt und die Stabilität und Zuverlässigkeit der Informationsübertragung sowie die Robustheit unter komplexen Bedingungen gewährleistet, um eine passive und drahtlose Zwei-Wege-Kommunikation zu ermöglichen.

„Wir erleben einen deutlichen Anstieg des Stellenwerts der chinesischen Fertigungsindustrie in der globalen Wertschöpfungskette. Linptech hat sich mit den Kerntechnologien befasst und besitzt mehrere Patente für Erfindungen im In- und Ausland, um zuverlässige und bequeme Produkte und Lösungen für Heim- und Gebäudeautomatisierung anzubieten." sagte Frau Liao Xiaohui, Sales Manager von Linptech. „Die Canton Fair ist jetzt eine wesentlich facettenreichere und umfassendere Plattform, auf der wir Käufer aller Größenordnungen treffen, von großen Importeuren bis zu kleinen Ladenbesitzern, und durch die Kombination aus Online- und Offline-Messe wurden die räumlichen und zeitlichen Begrenzungen überwunden."

Guangdong Roule Electronics Co., Ltd. („Roule") präsentiert seine Solarsicherheitsleuchte mit Bewegungsmelder, die Benutzern bei der Überwachung ihrer Häuser hilft. Die Leuchte unterstützt die Fernüberwachung in Echtzeit und die Vollduplex-Video-Gegensprechanlage. Wenn in der Dunkelheit menschliche Bewegungen erkannt werden, leuchtet sie automatisch auf und sendet eine Alarm-Videoaufnahme an das Smartphone. Die Sicherheitsleuchte wird mit Solarenergie betrieben und erkennt Umgebungslichtbedingungen, sodass tagsüber nur Alarm-Videoaufnahmen in Echtzeit gesendet werden, ohne das Licht einzuschalten.

Von intelligenten Schaltern bis hin zur vollständigen Hausautomatisierung kommen intelligente Technologien jetzt in immer mehr Haushalte und Kleingeräte werden intelligenter. Die Canton Fair folgt den neuesten Trends und bietet eine Plattform für Unternehmen, die nicht nur die neuesten innovativen Errungenschaften vorstellen, sondern auch kontinuierliche Innovationen inspirieren, die einen Wettbewerbsvorteil bieten und den Trend anführen werden.

Um weitere Informationen und Möglichkeiten zu erhalten, registrieren Sie sich bitte unter https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email oder wenden Sie sich an caiyiyi@cantonfair.org.cn

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1923556/image_1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-132-canton-fair-erstellt-einen-virtuellen-showroom-fur-die-intelligente-chinesische-fertigungsindustrie-und-stellt-losungen-fur-ein-intelligentes-leben-vor-301652831.html

Original-Content von: The Canton Fair, übermittelt durch news aktuell