The Canton Fair

131. Canton Fair veranstaltet in Deutschland virtuelle Promotion-Veranstaltung für Haushaltsgeräte und Spielwaren

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Die 131. chinesische Import- und Exportmesse (Canton Fair) hat am 11. April in Guangzhou und Berlin eine virtuelle Promotion-Veranstaltung mit der Bezeichnung „Trade Bridge" für Haushaltsgeräte und Spielwaren veranstaltet.

Zeitgleich fand in Berlin eine Offline-Veranstaltung statt, an der mehr als 150 Gäste aus Branchenverbänden, Aussteller, Einkäufer und Unternehmensvertreter teilnahmen.

Qiu Yuanling, Wirtschafts- und Handelsberater an der chinesischen Botschaft in Deutschland, sprach auf der Veranstaltung und wies darauf hin, dass 2022 der 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Deutschland begangen wird. Im Jahr 2021 betrug das bilaterale Handelsvolumen mehr als 240 Milliarden Euro. China ist seit sechs Jahren in Folge der größte Handelspartner Deutschlands und außerdem das zweitgrößte Exportzielland sowie die größte Importquelle für Deutschland.

„Die Canton Fair hat immer wieder neue Funktionen und Dienstleistungen ausgebaut. Wir hoffen, dass sich die Käufer in Deutschland aktiv an den Gesprächen und Verhandlungen beteiligen werden, die zu fruchtbaren Ergebnissen führen werden", erklärte Qiu.

Die Canton Fair hat die Plattformfunktionen weiter verbessert und erweitert, um Online-Verhandlungen bequemer zu gestalten. Außerdem wurde die Konfiguration der globalen Netzwerkmöglichkeiten optimiert, um den Besuch der Plattform stabiler und reibungsloser zu gestalten. In dem System wurden ferner Qualitätsunternehmen und hochwertige Produkte mit Kennzeichnungen versehen, um die Suchgenauigkeit zu verbessern, damit die Einkäufer schnell die für sie interessanten Aussteller finden können.

Mit einer Autorisierung können die Aussteller auch Informationen über die Einkäufer einsehen und eine sofortige Kommunikation initiieren, was das Trade Matching über die virtuelle Ausstellung weiter verbessert. Die Canton Fair organisiert 50 virtuelle „Trade Bridge"-Promotion-Veranstaltungen und 8 „Discover Canton Fair with Bee and Honey"-Aktivitäten, die Chinas Wandel und Modernisierung des Außenhandels, die Förderung von Marken und neuen Produkten sowie den Kontakt zu multinationalen Spitzenunternehmen zum Inhalt haben.

Laut Xu Bing, Sprecher der Canton Fair und stellvertretender Generaldirektor des Chinesischen Außenhandelszentrums, besuchen durchschnittlich 3.000 deutsche Einkäufer die Messe pro Tagung und leisten einen positiven Beitrag zur Förderung der deutsch-chinesischen Wirtschafts- und Handelsentwicklung.

Während der Promotion-Veranstaltung wurden die Chenghai Toy Base in Shantou und die Shunde Household Appliances Base in Foshan vorgestellt. In Chenghai befindet sich die weltweit größte Produktions- und Exportbasis für Plastikspielzeug und intelligente elektronische Spielzeuge, während Shunde eine der größten Produktions- und Exportbasen für Haushaltsgeräte in China ist.

Andreas Young, Vizepräsident des BVMW (Bundesverband mittelständische Wirtschaft), stellte fest, dass die Canton Fair als weltweit größte und wichtigste Handelsveranstaltung einen positiven Beitrag zur Stabilität der globalen Lieferkette leistet und eine hervorragende Plattform für deutsche Unternehmen im internationalen Handel darstellt.

Die 131. Canton Fair findet vom 15. bis 24. April online statt. Mehr als 2,93 Millionen Ausstellungsstücke werden den weltweiten Einkäufern über die virtuelle Ausstellung präsentiert, darunter mehr als 910.000 neue Produkte, 110.000 intelligente und smarte Produkte, 480.000 umweltfreundliche Produkte mit geringem Kohlendioxidausstoß und 240.000 Produkte mit geschützten geistigen Eigentumsrechten.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index#/foreign-email.

Original-Content von: The Canton Fair, übermittelt durch news aktuell