128. Canton Fair zeigt Innovationen, die zukünftige Veränderungen des Lebensstils vorantreiben

Die 128. chinesische Import- und Exportmesse (Canton Fair), auch ihr zweites virtuelles Schaufenster, beginnt am 15. Oktober. 26.000 Aussteller aus 50 Ausstellungsbereichen haben mehr als 2,358 Millionen Produkte aus 16 Kategorien zu der 10-tägigen Veranstaltung gebracht, von denen 691.500 Produkte ihr Debüt feiern.

Xu Bing, Sprecher der Canton Fair und stellvertretender Generaldirektor des China Foreign Trade Centre, sagte, dass die Canton Fair vor dem Hintergrund massiver Veränderungen in der wirtschaftlichen Entwicklung und der Pandemiebekämpfung im In- und Ausland ihre Rolle als offene Plattform für Unternehmen für den Zugang zu internationalen Märkten wahrnehmen und die Stabilität der Liefer- und Industriekette im Außenhandel erleichtern wird.

Die diesjährige digitale Plattform der Canton Fair umfasst 60.000 Stände, auf denen Spitzenprodukte und Lebensszenarien der Zukunft vorgestellt werden, die durch innovative Ideen und Technologien ermöglicht werden. Diese E-Plattform bietet auch Ausstellungen, Business-Matchmaking, virtuelle Ausstellungshallen, Live-Streams, Nachrichten & Veranstaltungen, Dienstleistungen, eine grenzüberschreitende E-Commerce-Zone, um 24-Stunden-Besuche und Geschäftsverhandlungen zu ermöglichen.

Auf der Messe werden 120 Live-Streams von über 100 führenden chinesischen Unternehmen vorgestellt. Darin präsentieren die Unternehmen ihre neuesten Qualitätsprodukte, die das Ergebnis ihres konstanten Engagements für Innovation mit dem Ziel sind, eine bessere Zukunft für alle zu schaffen.

- Im Ausstellungsbereich für Küchengeräte werden multifunktionale Einbau-Haushaltsgeräte und Küchengeräte gezeigt, die mit modernsten Technologien ausgestattet sind, um den Verbrauchern ein angenehmes Küchenerlebnis zu bieten. Hochwertige neue Produkte wie Möbel, Keramik und Teppiche wurden in Hinblick auf Funktionalität, Materialien, Handwerkskunst und Stil noch weiter verbessert, und können einen komfortableren, individualisierbaren und intelligenteren Lifestyle für den globalen Verbraucher schaffen. - Nachhaltigkeit ist ein weiterer Schwerpunkt der diesjährigen Canton Fair. Die Unternehmen in der Textilausstellungsabteilung haben fortschrittliche Technologien angewandt, um umweltfreundliche, recycelte Rohstoffe in ihren neuen Modeprodukten zu verwenden und unterstreichen dadurch ihr Engagement für den Umweltschutz.

Um Unternehmen bei der Suche nach Handelspartnern und Zielprodukten zu unterstützen, ohne ihre Heimat verlassen zu müssen, wird die Canton Fair seine digitale Plattform nutzen. Sie bietet Anbietern und Käufern die Möglichkeit, mit Hilfe unterstützender Dienstleistungen in den Bereichen Produktdesign und Handelsunterstützung, Finanzen, Logistik, Inspektion, Zertifizierung und Zoll miteinander in Kontakt zu treten. Durch die Zusammenarbeit mit ihren Partnern wird Canton Fair globale Unternehmen dabei unterstützen, inmitten der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen auf Knopfdruck Geschäfte zu tätigen.

