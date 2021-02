emporia Telecom

Preis-Leistungs-Sieger: emporiaSMART.4 mit "sehr gut" bewertet

Linz/Frankfurt (ots)

emporia Telecom, österreichischer Hersteller von einfach zu bedienenden Smartphones, Apps und Tastenhandys, erhält erneut eine hohe Auszeichnung. Das renommierte Fachmagazin SMARTPHONE kürt das emporiaSMART.4 zum Preis-Leistungs-Sieger in der Kategorie einfach zu bedienende Smartphones

Besonders hervogehoben werden die einfache Bedienung und gute Haptik, der integrierte Notfallknopf, die für ältere Zielgruppen vorteilhafte Benutzeroberfläche, der leistungsstarke Akku sowie die integrierte NFC-Technologie, die unter anderem ein bequemes, kontaktloses Bezahlen ermöglicht. Für einen empfohlenen Verkaufspreis von EUR 169,-- inkl. MwSt. belohnt das Magazin SMARTPHONE das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis mit einem entsprechenden Award.

emporia Eigentümerin Eveline Pupeter erklärt dazu: "Die Auszeichnung des Magazins SMARTPHONE unterstreicht erneut die Technologieführerschaft unseres Unternehmens."

Verfügbarkeit und Preis

Das emporiaSMART.4 ist bereits im führenden Fachhandel und Online in der Farbe Schwarz zu einem empfohlenen Verkaufspreis von EUR 169,-- inkl. MwSt. erhältlich.

Über emporia Telecom

Das österreichische Unternehmen emporia Telecom entwickelt, designt und produziert einfach zu bedienende Smartphones, Apps und Tastenhandys speziell für die ältere Generation und ist Technologieführer in diesem Bereich. Dazu entwickelt emporia Trainings- und Schulungsprogramme speziell für Senioren. Darüber hinaus hat emporia ein breites Spektrum an Zubehör und Festnetztelefonen im Sortiment. emporia wurde 1991 gegründet und ist heute in mehr als 30 Ländern vertreten. Alleineigentümerin ist Eveline Pupeter, die das Unternehmen gemeinsam mit einem erfahrenen Management-Team führt. emporia beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Firmenhauptsitz ist Linz an der Donau. Weitere Standorte sind Brüssel, Frankfurt, Paris, London, Mailand und Shenzhen (China).

