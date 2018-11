Stream-TV und BOE bringen gemeinsam glasfreie, hochauflösende 3D-Technologie auf den globalen 8K-Markt

Philadelphia (ots/PRNewswire) - Stream TV Networks, Inc. und BOE Technology Group Co., Ltd. haben eine langfristige, strategische Vereinbarung getroffen: In die hochauflösenden Displays von BOE, einem der weltweit führenden Displayanbieter, wird Ultra-D, die preisgekrönte glasfreie 3D-Technologie von Stream TV integriert. Mit dieser neuen Vereinbarung erobern BOE und Stream TV gemeinsam den 3D-Markt.

In einer gemeinsamen Pressekonferenz von Stream TV Networks und BOE haben die Führungskräfte beider Unternehmen die neuesten Versionen der glasfreien 3D-Technologie von Stream TV vorgestellt. Gleichzeitig bestätigte BOE, dass die Technologie von Stream TV in Zukunft in alle Produktlinien des Displayanbieters integriert wird.

"Mit unseren 8K-Bildschirmen und hochauflösenden Displays für TVs, Telefone, Laptops, Tablets, Monitore usw. bieten wir einen einzigartigen Bildgenuss. Damit stellen wir für die Gerätehersteller die Weichen auf Erfolg und sorgen für höchste Kundenzufriedenheit", erklärte Mathu Rajan, Geschäftsführer von Stream TV. "Dank unserer Partnerschaft mit BOE werden wir den globalen 8K-Markt in Siebenmeilenstiefeln erobern und den Verbrauchern ein fantastisches Bilderlebnis für alle Inhalte und auf allen Geräten bieten."

Mit ihrer fortschrittlichen Optik und den leistungsstarken Darstellungsalgorithmen ist die Ultra-D Lösung von Stream TV die führende glasfreie 3D-Technologie der Welt. Sie erzeugt einen Blickwinkel von 140°, sodass jede Person in einem Raum ohne 3D-Brille ein scharfes, klares, lebendiges und vollständig anpassbares 3D-Bild sieht.

Die BOE-Displays mit integrierter Ultra-D-Technologie von Stream TV wurden den führenden Unternehmen der Display-Branche präsentiert, die die Einführung von Ultra-D-Produkten in 2019 planen.

INFORMATIONEN ZU STREAM TV NETWORKS, INC:

Stream TV ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Philadelphia. Seine bahnbrechende Ultra-D-Technologie ist die einzige glasfreie 3D-Lösung, mit der sich atemberaubende Displaybilder erzeugen und Inhalte von beliebigen 2D- oder 3D-Quellen umwandeln lassen. www.Ultra-D.com

INFORMATIONEN ZU BOE:

BOE bietet wegweisende Innovationen und Entwicklungen in der TFT-LCD-Technologie. Die Mission des Unternehmens ist es, den Fortschritt im Bereich neuer Anzeigegeräte wie flexible Displays sowie Augmented und Virtual Reality voranzutreiben. BOE produziert leichte, schlanke, energieeffiziente und umweltfreundliche Produkte mit hoher Farbtreue, HD-Bildern und breiten Sichtwinkeln. Mit seinen Produkten revolutioniert das Unternehmen die Bilderfahrung auf Mobiltelefonen, Tablets, Notebooks, Monitoren, Fernsehen und anderen Geräten stets aufs Neue. http://www.boe.com/en/index/pei.html

Pressekontakt:

Louise Wells

louisew@bubbleagency.com

Original-Content von: Stream TV Networks, übermittelt durch news aktuell