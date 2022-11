Brand Pier GmbH

REEL TALK BY glo(TM)

Das Warten hat ein Ende

Am 10. November ging die beliebte Instagram Talkshow in die Verlängerung

Hamburg (ots)

Am 10. November ist Gastgeberin und Moderatorin Bonnie Strange mit ihrer erfolgreichen Instagram Talkshow Reel Talk by glo(TM) in die zweite Runde gegangen.

Das Motto der neuen Folge: #gloyourway

Wer könnte besser zu diesem Hashtag und zur Show passen, als die Deutsch-Rapperin EUNIQUE.

Die in Hamburg aufgewachsene Künstlerin mit Wurzeln in Amerika, Trinidad und Ghana geht selbstbewusst ihren Weg in ihrer Karriere.

Ursprünglich war der Plan ein anderer. Eunique wollte eigentlich Managerin werden. Auf die Frage, wie sie den Mut gefunden hat, doch einen anderen Weg einzuschlagen und ihre Passion zur Musik, zu ihrem Beruf zu machen antwortet sie: "Ich war genervt von mir selbst, warum ich mich für meinen Traum geschämt habe. Danach wollte ich mein Können oder Talent nicht mehr von der Meinung anderer abhängig machen. So entstand mein erster freestyle Rap und ging viral."

Aktuell hat Eunique ihr zweites Studioalbum "SPLIT" auf den Markt gebracht. Gemeinsam mit Bonnie hat sich die selbstbewusste Künstlerin im Reel Talk by glo(TM) ausgetauscht und nimmt Bonnie und die ZuschauerInnen mit auf eine Reise durch ihr Berlin - gekrönt wird das Special von einem exklusiven Instagram-Konzert.

Zu sehen ist die Special-Folge Reel Talk by glo(TM) seit dem 10. November exklusiv auf dem Instagram Kanal von glo(TM) Germany. Darüber hinaus wird die Show von vielen Side-Events begleitet, in denen sich Follower auf viele spannende Einblicke freuen dürfen.

Ganz nach dem Motto: #gloyourway

About glo(TM)

glo(TM) steht für innovatives Design, echten Tabakgenuss, neue Technologie und einzigartige Personalisierungsmöglichkeiten. glo(TM) bringt Tabakgenuss auf ein neues Level: Die innovative Heat-not-Burn Technologie sorgt dafür, dass der Tabak - in Form von neo TM Sticks - auf bis zu 270°C erhitzt wird, statt ihn zu verbrennen. Ein innovatives Geschmackserlebnis - ganz ohne Asche, ohne Glut und ohne Zigarettenrauchgeruch. Seit Juni 2020 ist glo(TM) auch auf dem deutschen Markt verfügbar. glo(TM) ist eine BAT Marke.

Mehr unter: http://discoverglo.com/

