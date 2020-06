Mehr als nur ein neuer Name: SPARWELT GmbH wird zu Checkout Charlie / Internationalisierung unter neuer Dachmarke

Sparwelt GmbH

Die SPARWELT GmbH, ein Unternehmen der Mediengruppe RTL Deutschland, bekommt einen neuen Namen und agiert ab 01.07.2020 als Checkout Charlie GmbH. Das Rebranding symbolisiert die fortgeschrittene Expertise in der Vermarktung von Shops und Marken und geht Hand in Hand mit der Internationalisierung des Unternehmens. Die neue Marke wurde mit der Expertise aus dem eigenen Haus kreiert. Das bekannte Premiumportal Sparwelt.de, mit dem alles begann, behält weiterhin seinen Namen.

Berlin trifft Onlineshopping: die Wurzeln im Mittelpunkt

Zwei Faktoren standen bei der Namensgebung im Mittelpunkt: Die Verbundenheit zum Standort Berlin sowie das Onlineshopping, die Basis des Kerngeschäfts. So entstand "Checkout Charlie". Der Affiliate-Publisher verhilft Shops zu mehr Checkouts, den Kaufabschlüssen. Der Name "Charlie" ist angelehnt an eine der bekanntesten Sehenswürdigkeit Berlins: dem Checkpoint Charlie. "Das Produktportfolio hat sich in den beiden vergangenen Jahren stark erweitert und wir sind mittlerweile in sechs Ländern aktiv. Die neue Unternehmensmarke ist die konsequente Antwort auf diese Entwicklung und der Name Checkout Charlie ist das stimmige Zusammenspiel unserer Herkunft und Leidenschaft,", so Martin Riess, Geschäftsführer Checkout Charlie GmbH.

DNA bleibt, Kernkompetenzen weiterentwickelt

Der 2008 gegründete Schnäppchenblog hat sich inzwischen zu einem Unternehmen mit 82 Mitarbeitern entwickelt, das 14 Portale in sechs Ländern (inkl. der neuen Portale in Italien und Spanien) betreibt und ein umfassendes Produkt-Portfolio anbietet. Neben den Portalen gehören auch Magazine, Bewegtbild-Produktion, ein eigener Podcast, vielseitige Social-Media-Aktivitäten, SEA und CRM, über die eine sehr hohe Reichweite generiert wird, zum Leistungsspektrum. Die Basis von Checkout Charlie ist und bleibt das Affiliate Marketing und die Mission, ein zuverlässiger Partner und Berater für Shops zu sein.

Seit 2014 gehört das Unternehmen zur Mediengruppe RTL Deutschland.

Internationalisierung: Shoppingerlebnis abroad

Seit dem 30. Juni sind ebenfalls die neuen Portale topdescuentos.es (Spanien) und buonisconto.it (Italien) verfügbar. Das Erfolgskonzept der bestehenden Premium-Portale aus dem DACH-Raum wird mit dieser Expansion fortgesetzt und damit auf das steigende Interesse der internationalen Advertiser eingegangen. Auch für diesen Schritt war ein Rebranding unter einer neuen Dachmarke unabdingbar.

Inhouse Rebranding: eigene Expertise nutzen

"Da wir uns als Experte für Marketing- und Branding-Maßnahmen positionieren, haben wir unsere gemeinsame Expertise gebündelt und den gesamten Prozess des Rebrandings intern durchgeführt. Unsere fachspezifischen Mitarbeiter kennen unsere DNA, Portfolio und Möglichkeiten am besten und haben das nötige Know-how. Zudem fördert das die Identifikation mit dem Unternehmen", sagt Lisa Wolfrum, Head of Digital Marketing und Projektleitung des Rebrandings. Innerhalb des Prozesses wurden zahlreiche Workshops durchgeführt, vom Brainstorming über Kommunikation und Organisation, sowie das Design der neuen Marke entworfen.

Launch-Kampagne

Die Launch-Kampagne wurde ebenfalls Inhouse entwickelt und über eigene Kanäle und Mittel ausgesteuert. Dazu gehören, neben der PR-Arbeit (ebenfalls intern), auch B2B-Kampagnen in Business Netzwerken, Newsletter-Mailings und im Spätsommer ein digitales Launch-Event. Der Mutterkonzern unterstützt ebenfalls bei der Bekanntmachung.

Über Checkout Charlie GmbH

Checkout Charlie GmbH (vormals SPARWELT GmbH), internationaler Premium-Publisher für Affiliate Marketing und Teil der Mediengruppe RTL, verknüpft multimediale Inhalte mit intelligenten Content-Distributionslösungen für mehr Reichweite und Aufmerksamkeit. Mit den eigenen Ratgeber- und Gutscheinportalen, wie Sparwelt.de, Gutscheine.de und Gutscheine.ch, sowie zahlreichen Kooperationen mit starken Medienhäusern, u.a. SPIEGEL, NTV und 20 Minuten (CH), ist Checkout Charlie in sechs europäischen Ländern aktiv. Als Partner und Begleiter für Onlinehändler ist das Berliner Unternehmen darauf spezialisiert, passgenaue Lösungen für individuelle Ziele zu erstellen - von Branding über Neukundengewinnung, Umsatzsteigerung und viele mehr. Die Botschaften und Aktionen der Partner werden zielgerichtet und wirkungsvoll über die vielfältigen Marketingkanäle, hochwertigen Content-Formate und TV-Spots inszeniert - stets mit dem Ziel Mehrwerte zu kreieren.

