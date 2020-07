AktiFlex-Produkte KG

Der Rundrücken (Hyperkyphose) kann "wegtrainiert" werden

Effizient und nachhaltig, in nur 2-3 Monaten

Bild-Infos

Download

Heusenstamm (ots)

Einen geraden, oberen Rücken mit schöner, aufrechter Körperhaltung und meist sogar auch deutliche Besserung von Hals-Nacken Beschwerden, innerhalb 2-3 Monaten, verspricht das Unternehmen AktiFlex aus Heusenstamm. Mit lediglich 2-3 Trainingseinheiten die Woche von je nur etwa 15 Minuten mit dem patentierten AktiFlex Trainingsbügel.

Voraussetzung ist eine nicht krankheitsbedingte versteifte, oder verknöcherte Wirbelsäule.

Der Rundrücken mit vorgewölbter Brustwirbelsäule und nach vorn geneigten Schultern, ist ein stark zunehmendes Problem in der Bevölkerung bei Jung und Alt.

Dieses Problem kann Veranlagung sein, wird aber auch durch Übergewicht, größere Oberweite bei Frauen, sowie durch viel sitzende Tätigkeit am Schreibtisch und viele andere berufliche Tätigkeiten begünstigt. Auch bei vielen Kraftsportlern und Bodybuildern, die besonderen Schwerpunkt auf die Ausbildung der Brust- und Delta Muskeln legen, kann man diese Fehlhaltung beobachten. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die Muskulatur vorn im Brustbereich deutlich kräftiger und kürzer ist, als die Gegenmuskeln im oberen Rückenbereich. Diese sind so schwach und haben so wenig Spannkraft, dass sie der Muskelspannung die uns vornüber zieht, nichts entgegen zu setzen haben.

Die Schulterhilfe, der Trainingsbügel von AktiFlex, hilft zuverlässig dieses Problem zu beseitigen, mit nur einer einzigen, regelmäßig auszuführenden Übung. Hiermit lässt sich die hintere, obere Rückenmuskulatur hocheffizient kräftigen. Damit verkürzen sich diese Muskeln und ziehen den Oberkörper in die Aufrichtung. Brust- und Halswirbelsäule werden gesund und anatomisch natürlich positioniert. Ein gesundes muskuläres Gleichgewicht wird hergestellt.

Den AktiFlex Trainingsbügel kann mit ausführlicher Anleitung und Video-DVD, ausschließlich direkt beim Hersteller AktiFlex erworben werden.

Die AktiFlex-Produkte KG wird von den Eigentümern Thomas und Nicko Duttine geführt. Im Firmensitz Heusenstamm in Hessen werden alle Produkte selbst entwickelt, handproduziert und vertrieben.

Pressekontakt:

AktiFlex-Produkte KG, Industriestr. 34, 63150 Heusenstamm

Tel.+49 6104 9531234 Fax: +49 6104 9531238

E-Mail: info@schulterhilfe.de Internet: www.schulter24.de

Bezugsquelle: www.schulterhilfe.de/shop

Original-Content von: AktiFlex-Produkte KG, übermittelt durch news aktuell