Save the Children Deutschland e.V.

Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG räumt Mythen ab

Berlin (ots)

Bereits seit 2009 setzt sich das Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG dafür ein, dass Kinderarmut wirksam bekämpft wird. Das Bündnis aus inzwischen 20 Verbänden und 13 unterstützenden Wissenschaftler*innen fordert dafür die Einführung einer echten Kindergrundsicherung, die ihren Namen verdient. Hierfür sollen große Teile der bisherigen staatlichen Leistungen für Kinder sowohl gebündelt und automatisiert als auch auf ein armutsverhinderndes Niveau erhöht werden. Mit dieser echten Kindergrundsicherung sollen alle Kinder in Deutschland so finanziell ausreichend abgesichert werden, dass sie unabhängig von ihrem Elternhaus echte Teilhabechancen erhalten.

Die Verhandlungen der Bundesregierung zur Einführung einer Kindergrundsicherung sind derzeit umfangreich Gegenstand der öffentlichen Debatten. Das Bündnis nimmt dabei mit Sorge zur Kenntnis, dass immer wieder Mythen und Vorurteile zur Kindergrundsicherung und Armutsbetroffenheit kursieren. Diese möchte das Bündnis mit folgender Zusammenstellung ein für alle Mal abräumen: https://kinderarmut-hat-folgen.de/Mythen-zur-Kindergrundsicherung

Hierzu sagt Eric Großhaus, Advocacy Manager Kinderarmut und soziale Ungleichheit bei Save the Children Deutschland:

"Ein Sozialstaat, der seinem Namen gerecht werden will, muss alle Menschen erreichen, die Unterstützung brauchen - insbesondere die Kinder. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Bürokratische Hürden schließen einen Großteil der Bedürftigen von den Leistungen aus und die Regelsätze des Bürgergelds sind realitätsfern. Wenn wir Chancengleichheit, ein gesundes Aufwachsen und gesellschaftliche Teilhabe für alle Kinder erreichen wollen, brauchen wir strukturelle Veränderungen. Eine Kindergrundsicherung, die diese nötigen Veränderungen umsetzt, ist daher ein wichtiger Baustein gegen Kinderarmut."

Weitere Infos zum Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG finden Sie hier:

www.kinderarmut-hat-folgen.de

Bei Fragen oder Interviewwünschen wenden Sie sich bitte an unsere Pressestelle.

Aktuelle Informationen finden Sie auf Twitter @SaveChildrenDE.

Über Save the Children

Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet, in der alle Kinder gesund und sicher leben sowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren.

Original-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell