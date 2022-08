Save the Children Deutschland e.V.

Kinderchancen-Tour: Parlamentarische Staatssekretärin Ekin Deligöz besucht LeseOase in Hagen

Berlin/Hagen (ots)

Ein Kind verkriecht sich zum Lesen in ein kleines Zelt, ein anderes liegt in ein Bilderbuch vertieft in einem samtigen Sessel vor einer bunt bemalten Wand. So sieht es in einer LeseOase aus, die die Kinderrechtsorganisation Save the Children an verschiedenen Orten in Deutschland initiiert. Und genau so eine Oase, an der Grundschule Goldberg in Hagen, hat sich die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Ekin Deligöz, für einen Besuch am 17. August auf ihrer Kinderchancen-Tour als Nationale Kinderchancen-Koordinatorin ausgesucht. Ziel der LeseOasen ist die Förderung von Chancengleichheit und der Lesekompetenz bildungsbenachteiligter Kinder an Ganztagsschulen.

"Die Corona-Pandemie hat die schon vorher ungleichen Voraussetzungen für Kinder, erfolgreich lesen zu lernen, noch mehr erschwert. Umso wichtiger sind Projekte wie die LeseOasen - auch für unseren Aktionsplan ,Neue Chancen für Kinder in Deutschland'", betont Ekin Deligöz, parlamentarische Staatssekretärin und Nationale Kinderchancen-Koordinatorin. "Kinder und Jugendliche, die von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind, benötigen Zugang und Teilhabe in den Bereichen Erziehung und Betreuung, Bildung, Gesundheit, Ernährung und Wohnraum. Die Initiative baut auf der 'Europäischen Kindergarantie' auf, die alle Kinder besser schützen, sie bei der Wahrnehmung ihrer Rechte unterstützen und bei der EU-Politikgestaltung in den Mittelpunkt stellen soll."

In einem freizeitorientierten Programm werden Kinder in den LeseOasen spielerisch an Bücher herangeführt, können sich in den Räumen zurückziehen und kreativ verwirklichen. Seit 2018 wurden bereits an 51 Ganztagseinrichtungen in Berlin und Nordrhein-Westfalen LeseOasen von Save the Children in Zusammenarbeit mit anerkannten Trägern eröffnet. Bis 2024 sollen 56 weitere in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen dazukommen. 46 Einrichtungen sind schon in den Startlöchern und werden nach den Sommerferien gemeinsam mit den Kindern gestaltet und eingerichtet. Das Projekt wird über die gesamte Projektlaufzeit hinweg von der Postbank gefördert.

"Jedes Kind muss ohne Wenn und Aber die gleichen Voraussetzungen für einen eigenständigen Start ins Leben erhalten. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, nicht nur ein Kinderrecht auf dem Papier", sagt Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children Deutschland. "Mit Projekten wie den LeseOasen möchten wir Kindern die gleichen Chancen ermöglichen und soziale Benachteiligung ausgleichen, die leider noch immer viel zu oft Realität ist."

Die LeseOase an der Grundschule Goldberg, Teilstandort Franzstraße in Hagen gibt es bereits seit Januar 2021. Die Grundschulkinder haben sie "Panda Franz' Traumland" getauft und sie wird von der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Hagen betreut. Seit 2004 ist die Ev. Jugend Kooperationspartnerin im Offenen Ganztag für 16 Grund- und Förderschulen und hat vier neue LeseOasen in Hagen und Witten in Aussicht. "Kinder und Mitarbeiter*innen sind begeistert", sagt Waltraud Finkensiep, OGS-Fachberaterin der Ev. Jugend im Kirchenkreis Hagen.

"Hier können wir schön lesen und es uns gemütlich machen", ist das Fazit der Kinder im "Panda Franz' Traumland". Die LeseOase ist auch ein Ort der Entdeckung. Nachdem die Kinder gemeinsam das Buch "Ein Museum nur für mich" lasen, sagte ein Viertklässler: "Durch die LeseOase weiß ich jetzt, dass ich im Museum arbeiten will."

Weitere Informationen sind hier zu finden: www.leseoasen.de und www.juenger-kirchenkreishagen.de.

Über Save the Children: Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet, in der alle Kinder gesund und sicher leben sowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren.

