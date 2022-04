Save the Children Deutschland e.V.

Ukraine-Benefizverkauf mit Drucken von Norbert Bisky: König Galerie spendet 115.000 Euro an Save the Children

Berlin (ots)

Eigentlich war ein anderes, fröhlicheres Bild von Norbert Bisky für den Editionsverkauf der Berliner König Galerie vorgesehen. Doch dann kam der Krieg in der Ukraine. Der Künstler und die Galeristen Lena und Johann König wollten den betroffenen Kindern und ihren Familien helfen und entschlossen sich, den Erlös aus dem Verkauf zu spenden. Beim Motiv fiel die Wahl daher spontan auf "Pascal" (2020), das Porträt eines gellend schreienden jungen Mannes mit zusammengekniffenen Augen. Jeden Druck bearbeitet der Künstler nach und schafft so ein Unikat. Innerhalb von 72 Stunden kamen knapp 230.000 Euro zusammen. Die Summe wollen Lena und Johann König hälftig zwischen Save the Children und dem Verein Ukraine-Hilfe Berlin aufteilen.

"Es ist gut zu wissen, dass Save the Children überall auf der Welt Kindern hilft, die es am nötigsten brauchen", so Lena und Johann König zu ihren Beweggründen. "Wir alle denken gerade an die vielen Kinder in der Ukraine, die von heute auf morgen ihre Heimat verlassen müssen, die von Bomben und Soldaten vertrieben werden. Dieser Krieg ist aber leider nicht der Einzige, der Kinderleben bedroht. Zusätzlich steigen die Lebensmittelpreise durch die Ukraine-Krise, was besonders die Länder trifft, in denen die Ernährungssituation sowieso sehr angespannt ist." Die Galeristen haben sich daher entschieden, den Anteil für Save the Children erneut zu teilen: "Das Geld soll zum einen für Kinder aus der Ukraine und zum anderen für die wichtige Nothilfe-Arbeit von Save the Children eingesetzt werden, die Kindern überall auf der Welt zugutekommt."

"Kinder leiden immer am meisten unter Kriegen und Konflikten. Im Namen von Save the Children danke ich Lena und Johann König und Norbert Bisky daher herzlich für diese gemeinsame Initiative und die großzügige Unterstützung unserer Arbeit", sagt Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children. "Das Ergebnis des Editionsverkaufs hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Vielen Dank auch allen Käuferinnen und Käufern."

Save the Children ist seit 2014 in der Ukraine tätig und leistet seit Ausbruch des Krieges auch Nothilfe im Land sowie in den Nachbarländern. Die Organisation bietet psychosoziale Unterstützung, zahlt Bargeldhilfen und versorgt die Menschen mit Wasser, Essen, Kleidung, Hygieneartikeln und anderen dringend benötigten Gütern. Damit Kinder auf der Flucht zur Ruhe kommen und für kurze Zeit einfach wieder Kind sein dürfen, richtet Save the Children in Aufnahmezentren Schutz- und Spielräume ein. In Deutschland werden unter anderem Fachkräfte und Ehrenamtliche, die mit geflüchteten Kindern aus der Ukraine arbeiten, in Psychologischer Erster Hilfe geschult.

Die Nothilfe von Save the Children im Rahmen des Children's Emergency Fund (CEF) ermöglicht es, in Krisenzeiten schnell zu handeln, um Kindern weltweit das zu geben, was sie brauchen, wenn eine Notsituation eintritt - in der Ukraine, in Ländern wie Afghanistan, Syrien, Jemen und Somalia, aber auch in anderen, weniger beachteten Regionen.

Über Save the Children:

Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder gesund und sicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren.

Original-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell