Die Welt muss den hungernden Kindern Afghanistans helfen, fordert Save the Children vor UN-Konferenz

Save the Children fordert anlässlich der UN-Konferenz zu Afghanistan mehr Hilfsgelder. Das Land befindet sich in einer humanitären Notlage, die sich aufgrund steigender Lebensmittelpreise, Dürre und vermehrter Vertreibungen immer weiter zuspitzt.

"Seit Jahren kämpfen afghanische Kinder ums Überleben, aber ihre Chancen verschlechtern sich von Tag zu Tag. Millionen stehen in Afghanistan am Rande ihrer Existenz. Familien verkaufen ihr Hab und Gut, um ihre Kinder zu ernähren. Die Dürre vernichtet den Viehbestand und treibt Millionen von Menschen in die Hungersnot. Afghanistan wird von einer Katastrophe nach der anderen heimgesucht und die Kinder bezahlen dafür im schlimmsten Fall mit ihrem Leben", sagt Inger Ashing, CEO von Save the Children International.

"Wenn afghanische Kinder eine Überlebenschance haben sollen, ist mehr Hilfe notwendig. Save the Children wird weiterhin alles dafür tun, um Kindern und deren Familien, lebenserhaltende Hilfe zukommen zu lassen. Aber damit die Hilfsmaßnahmen fortgesetzt werden können, müssen Regierungen dringend handeln. Das Ausmaß des Leidens ist unvorstellbar. Die internationale Gemeinschaft muss in Afghanistans Zukunft investieren, bevor alle Fortschritte, die dort erzielt wurden, wieder zunichtegemacht werden. Jetzt ist nicht die Zeit, den afghanischen Kindern den Rücken zuzukehren", betont Ashing.

In Afghanistan lebt weltweit die zweithöchste Anzahl an Menschen, die sich kurz vor einer Hungersnot befinden. Nach Schätzungen werden in der zweiten Jahreshälfte 5,5 Millionen Kinder von dieser Hungersnot betroffen sein. Schon vor der jüngsten Eskalation der Gewalt war davon auszugehen, dass in diesem Jahr die Hälfte aller Kinder unter fünf Jahren an akuter Unterernährung leiden würde. Diese Zahl dürfte nun, aufgrund der Auswirkungen von Dürre, COVID-19 und der kürzlich unterbrochenen Hilfsmaßnahmen, weiter steigen.

Save the Children ist eine politisch unabhängige humanitäre Organisation, die seit 1976 in Afghanistan tätig ist, um Kindern und ihren Familien lebensrettende Hilfe zukommen zu lassen. Die Kinderrechtsorganisation unterstützt in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Kinderschutz, Ernährung und Existenzsicherung und hat im Jahr 2020 mehr als 1,6 Millionen Afghanen erreicht.

