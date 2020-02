Save the Children Deutschland e.V.

Save the Children und Hyundai Motor Europe starten Gesundheitsinitiative in Kenia

Save the Children setzt sich gemeinsam mit Hyundai Motor Europe für die Ausbildung von kommunalen Gesundheitshelfern und für den Ausbau lokaler Gesundheitsstationen in Kenia ein. Allein in Kenia sterben jährlich pro 1000 Geburten 34 Kinder vor ihrem ersten Lebensjahr. In den ländlichen, armen Regionen wie County Mandera ist die Kindersterblichkeitsrate noch höher.

Susanna Krüger von Save the Children Deutschland betont: "Säuglinge und Kleinkinder sterben an Krankheiten, die man hätte vermeiden können. Sie sterben an Durchfall, Unterernährung oder an Komplikationen während der Schwangerschaft und Geburt, da Gesundheitseinrichtungen für die Familien zu weit entfernt sind. Im Alltag bedeutet das oft, dass Mütter mit ihren Kindern 25 bis 50 Kilometer laufen müssen, um eine Gesundheitseinrichtung zu erreichen."

Mit dem südkoreanischen Autohersteller Hyundai Motor Europe als Partner will die Kinderrechtsorganisation Save the Children Deutschland in diesem Jahr die Gesundheitsversorgung in den abgelegenen, ländlichen Regionen Kenias verbessern. Die gemeinsame Herausforderung ist, die Kindersterblichkeit deutlich und nachhaltig zu verringern und Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Hyundai Motor Europe unterstützt in der Kooperation die Ausbildung von kommunalen Gesundheitshelfern. Sie sollen aufmerksam Krankheitsverläufe beobachten, Kinderkrankheiten erkennen und behandeln.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Arbeit mit behinderten Kindern. Auch sie müssen vor Ort versorgt werden. Die kommunalen Gesundheitshelfer von Save the Children registrieren die Erkrankungen der Kinder, klären die Eltern über Behandlungsmöglichkeiten auf und helfen Kindern, die benötigte Physiotherapie und Hilfsgeräte zu bekommen. Durch diese Unternehmenspartnerschaft mit Hyundai Motor Europe kann Save the Children so in einem Jahr 21.000 Kinder und deren Familien im ländlichen Raum erreichen.

Hyundai Motor sieht in der gemeinsamen Gesundheitskampagne ebenfalls großes Potenzial: "Kinder sind die kleinsten Mitglieder unserer Gesellschaft, dennoch sind sie unsere Zukunft und sollten daher unterstützt, befähigt und betreut werden," sagt Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing and Product Hyundai Motor Europe. "Der neue i10 zeigt, dass die kleinsten Dinge eine große Wirkung haben können. Durch die aktive Unterstützung von gemeinnützigen Unternehmensorganisationen wie Save the Children leben wir bei Hyundai unser Engagement für unsere globale Ausrichtung ,Fortschritt für die Menschheit'".

Kenia ist ein Beispiel für das globale Ziel, dass Save the Children verfolgt: Bis 2030 soll kein Kind unter fünf Jahren an vermeidbaren Ursachen sterben.

