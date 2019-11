Save the Children Deutschland e.V.

Alle 39 Sekunden stirbt ein Kind an Lungenentzündung - Krankheit ist vermeidbar, aber dennoch tödlicher als jede andere Infektion

Anlässlich des Welttags der Lungenentzündung am 12. November schlagen sechs führende Gesundheits- und Kinderhilfsorganisationen Alarm. Obwohl die Lungenentzündung eine vermeidbare und behandelbare Krankheit ist, tötet sie mehr Kinder als jede andere Infektionskrankheit. Im vergangenen Jahr starben weltweit über 800.000 Kinder unter fünf Jahren an Lungenentzündung - ein Kind alle 39 Sekunden oder fast 2200 Kinder pro Tag. Die meisten durch Lungenentzündung verursachten Todesfälle ereigneten sich 2018 bei Kindern unter zwei Jahren, fast 153.000 Kinder starben bereits im ersten Lebensmonat.

Gemeinsam fordern Every Breath Counts, Gavi, ISGlobal, Save the Children, UNICEF und Unitaid die am meisten betroffenen Länder und die internationalen Geber auf, dieser Krankheit endlich den Kampf anzusagen und konkrete Präventions- und Behandlungsmaßnahmen umzusetzen. Ihre Forderungen werden sie beim Global Forum on Childhood Pneumonia in Spanien vom 29. bis 31. Januar 2020 direkt an politische Entscheidungsträger richten.

Susanna Krüger, Vorstandsvorsitzende von Save the Children Deutschland, sagt:

"Lungenentzündung ist eine vergessene Epidemie, die dringend eine internationale Reaktion erfordert. Millionen von Kindern sterben, weil es zu wenige Impfstoffe oder erschwingliche Antibiotika gibt oder weil sie keine einfache Sauerstoffbehandlung bekommen können. Die Ursachen für diese Krise sind Vernachlässigung und inakzeptable Ungleichheiten beim Zugang zur Gesundheitsversorgung."

Henrietta Fore, Exekutivdirektorin von UNICEF, sagt:

"Täglich sterben fast 2200 Kinder unter fünf Jahren an einer Lungenentzündung, einer heilbaren und meist vermeidbaren Krankheit. Ein starkes globales Engagement und verstärkte Investitionen sind entscheidend, um die Krankheit zu besiegen. Nur durch kosteneffiziente Schutz-, Präventions- und Behandlungsmaßnahmen vor Ort können wir wirklich Millionen von Leben retten."

Dr. Seth Berkley, CEO der Impfallianz Gavi, sagt:

"Es ist ganz einfach schockierend, dass Lungenentzündung nach wie vor weltweit die Haupttodesursache von Kleinkindern ist - obwohl diese Krankheit vermeidbar, behandelbar und leicht zu diagnostizieren ist. Wir haben in den letzten zehn Jahren große Fortschritte gemacht, so dass inzwischen Millionen Kinder in den ärmsten Ländern gegen Pneumokokken geimpft werden. Durch Gavis Arbeit liegen die Pneumokokken-Impfraten in Entwicklungsländern heute über dem weltweiten Durchschnitt. Aber es bleibt noch viel zu tun, damit jedes Kind geschützt ist."

Leith Greenslade, Koordinatorin von Every Breath Counts, sagt:

"Seit Jahrzehnten ist die häufigste Todesursache bei Kindern eine vernachlässigte Krankheit. Die verletzlichsten Kinder der Welt haben ihren Preis bezahlt. Es ist jetzt an der Zeit, dass Regierungen, die UNO und multilaterale Organisationen, Unternehmen und NGOs ihre Kräfte bündeln, um Lungenentzündung zu bekämpfen und diese Kinder zu schützen."

Lungenentzündung wird durch Bakterien, Viren oder Pilze verursacht. Die Krankheit lässt die Betroffenen um Atem ringen, weil sich die Lungen mit Eiter und Flüssigkeit füllen. Mit mehr als 802.000 Todesfällen starben 2018 mehr Kinder unter fünf Jahren an Lungenentzündung als an anderen Krankheiten. Zum Vergleich: 437.000 Kinder unter fünf Jahren starben an Durchfall und 272.000 an Malaria. Fünf Länder waren für mehr als die Hälfte der Todesfälle bei Kinderpneumonien verantwortlich, allen voran Nigeria und Indien.

Trotz Impfstoffen und kostengünstigen Antibiotika werden Millionen von Kindern nicht geimpft und jedes dritte Kind mit Symptomen erhält keine ausreichende medizinische Versorgung. Nur 3% der derzeitigen weltweiten Forschungsausgaben für Infektionskrankheiten werden für Lungenentzündung aufgewendet, obwohl die Krankheit bei Kindern unter fünf Jahren 15% der Todesfälle verursacht.

In einem gemeinsamen Appell fordern die Organisationen:

- dass die Regierungen der am stärksten betroffenen Länder Strategien zur Kontrolle der Lungenentzündung entwickeln und umsetzen - dass in diesen Ländern die medizinische Grundversorgung verbessert wird, einhergehend mit einer umfassenden Strategie für eine Verbesserung der allgemeinen Gesundheitsversorgung - dass reiche Länder, internationale Geldgeber und Unternehmen des Privatsektors zum Anstieg der Impfraten beitragen, indem sie die Kosten für wichtige Impfstoffe senken, die Wiederauffüllung der Impfallianz Gavi sichern und die Mittel für Forschung und Innovation zur Bekämpfung von Lungenentzündung aufstocken.

