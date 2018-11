100 Jahre Weltkriegsende, 100 Jahre Save the Children

Berlin (ots) - Anlässlich des Endes des Ersten Weltkrieges weist Save the Children, die weltweit größte unabhängige Kinderrechtsorganisation, auf sein im nächsten Jahr anstehendes 100-jähriges Jubiläum hin. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emanuel Macron haben am Wochenende mit ihrem gemeinsamen Gedenken zum Ende des Ersten Weltkrieges ein berührendes Symbol des Friedens, der Solidarität und der Versöhnung gesetzt. Diese Werte leiteten auch die Engländerin Eglantyne Jebb, als sie im Mai 1919 in London den Save the Children Fund gründete, um deutschen und österreichischen Kindern in Not zu helfen.

Im aufgeheizten politischen Klima zwischen Waffenstillstand und Versailler Vertrag ergriff Eglantyne Jebb Partei für notleidende Kinder in Deutschland. Für sie gab es keine Sieger und Besiegten, sondern nur Mädchen und Jungen, die in Hunger und Elend lebten und dringend Hilfe benötigen. "Jeder Krieg ist ein Krieg gegen Kinder", so Eglantyne Jebb. Für ihre Arbeit nahm sie heftige Anfeindungen ihrer Landsleute in Kauf, gerade weil sie Spenden für die Kinder des Kriegsgegners Deutschland sammelte. Das war die Geburtsstunde von Save the Children, heute die größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt, in über 120 Ländern im Einsatz für die am meisten benachteiligten Kinder der Welt.

"Die Lehren, die Eglantyne Jebb aus dem Grauen des Ersten Weltkrieges zog, haben das Leben von Millionen von Kindern positiv verändert. 100 Jahre Save the Children, das sind 100 Jahre, in denen die Organisation die Rechte der Kinder verteidigt, die Lebensbedingungen von Millionen von Kindern durch Nothilfeeinsätze und nachhaltige Projekte verbessert und bedeutende Unternehmen zu einer Umsetzung der Kinderrechte bewegt hat. Es ist die Geschichte eines Einsatzes, der leider noch lange nicht beendet ist. Noch immer wachsen über 350 Millionen Kinder in Kriegen und Konflikten auf", betont Susanna Krüger.

Das 100-jährige Jubiläum wird die internationale Kinderrechtsorganisation im kommenden Jahr mit einer globalen Kampagne zum Schutz von Kindern im Krieg begehen. "Wir werden die Weltöffentlichkeit und Staatenlenker gleichermaßen ansprechen und die Kraft unserer ganzen Organisation nutzen, um den Schutz von Kindern zu verbessern, die Tag für Tag Opfer von Kriegen und Konflikten werden. Wir werden nicht nachlassen", betont Susanna Krüger, Geschäftsführerin von Save the Children Deutschland.

Pressekontakt:

Save the Children Deutschland e.V.

Pressestelle - Claudia Kepp

Tel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 280

Mail: claudia.kepp@savethechildren.de

Original-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell