ESTEVE

ESTEVE Ernennt Thomas B. Riisager zum Chief Corporate Strategy & Business Development Officer

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

ESTEVE gab heute die Ernennung von Thomas B. Riisager zum Chief Corporate Strategy & Business Development Officer zur Leitung der Abteilung Corporate Strategy & Business Development des Pharmakonzerns bekannt. Herr Riisager wird dem Unternehmen am 1. Mai als Teil der Geschäftsleitung beitreten und dem CEO Staffan Schüberg berichten.

Die neue Position ist Teil eines Strategieplans, der ESTEVE bei dem Wandel zu einem urheberrechtlich geschützten Spezialpharmaunternehmen unterstützen soll. Diese Zielrichtung macht erforderlich, dass ESTEVE seine interne F&E-Pipeline mit qualitativ hochwertigen Assets aus externen Quellen ergänzt. Auf dem Weg, zu einem urheberrechtlich geschützten Spezialpharmaunternehmen zu werden, muss ESTEVE durch Produktpartnerschaften bzw. -übernahmen sowie strategische Allianzen Zugang zu externen Innovationen gewinnen.

Herr Riisager verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Geschäftsentwicklung, einschließlich In- und Auslizensierung, der Übernahme zahlreicher Produkte und Unternehmen innerhalb der Pharmaindustrie und hatte darüber hinaus Führungsrollen bei mehreren großangelegten Akquisitionsvorhaben inne. Er bekleidete wichtige Positionen in den Bereichen Global Business Development, M&A und Portfolio Management. Vor seiner Einstellung bei ESTEVE war Herr Riisager als VP und Head of Global Business Development and Strategy in Lundbeck, Valby, Dänemark, tätig.

Er vefügt über einen Masterabschluss der Universität Kopenhagen und studierte Fusions-, Akquisitions-, und Investmentmanagement an der Copenhagen Business School und der University of Massachusetts in Amherst (USA).

"Thomas verfügt über nachgewiesene Erfahrungen auf dem Gebiet Akquisitionsmanagement in globalen Unternehmen", so Herr Schüberg. "Ich bin mir sicher, dass er uns bei dem Wandel zu einem globalen urheberrechtlich geschützten Unternehmen im Bereich der Neurowissenschaften unterstützen wird."

Herr Riisager fügte hinzu: "Mit bescheidenem Stolz übernehme ich die wichtige und hochinteressante Position als Head of Corporate Strategy und Business Development bei ESTEVE. Ich bin mir sicher, dass uns die enge Zusammenarbeit mit dem ESTEVE-Managementteam, dem ESTEVE-Board sowie allen weiteren Mitarbeitern des Unternehmes mit Erfolg zu einem globalen Spezialpharmaunternehmen werden lässt."

Pressekontakt:

und Medienkontakte:

Maria Àngels Valls

Chief Communications & Public Affairs Officer, ESTEVE

Tel.: (+34)93-446-60-00, (+34)696-47-47-24

E-Mail: avalls@esteve.com

Foto:

https://mma.prnewswire.com/media/846014/Picture_Thomas_Riisager.jpg

Original-Content von: ESTEVE, übermittelt durch news aktuell