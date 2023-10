DFS Group

DFS eröffnet bis 2026 die erste Sieben-Sterne-Luxus-Einzelhandels- und Unterhaltungs-Destination der Weltklasse, die DFS Yalong Bay in Sanya, Hainan, China.

Hongkong, China (ots/PRNewswire)

Auf dem 128.000 Quadratmeter großen Gelände werden mehr als 1.000 Luxusmarken vertreten sein, darunter legendäre Häuser der LVMH-Gruppe, die in verschiedenen Kategorien wie Mode und Bekleidung, Schönheitspflege und Düfte, Uhren und Schmuck, Weine und Spirituosen, gehobene Gastronomie sowie Lebensmittel und Getränke mit außergewöhnlichen Konzepten aufwarten.

Das Projekt wird bis 2030 schätzungsweise über 16 Millionen Besucher pro Jahr anziehen und in der Yalong Bay bedeutende wirtschaftliche Möglichkeiten schaffen.

Die DFS Group, der weltweit führende Einzelhändler für Luxusreisen, gab Pläne bekannt, bis 2026 die erste Sieben-Sterne-Luxus-Einzelhandels- und Unterhaltungs-Destination der Weltklasse, die DFS Yalong Bay, in Sanya, Hainan, China, zu eröffnen.

DFS plant eine noch nie dagewesene Investition in einen 128.000 Quadratmeter großen Standort, der nach seiner vollständigen Inbetriebnahme mehr als 1.000 Luxusmarken anziehen wird, darunter legendäre Häuser der LVMH-Gruppe.Die DFS Yalong Bay wird Sanyas erste Adresse für Luxus-Shopping, erstklassige Unterkünfte, Restaurants und Unterhaltung werden und internationalen und einheimischen Touristen innovative, renommierte Luxusmarken und Erlebnisse bieten.

„Die DFS Yalong Bay ist eine unglaublich spannende Entwicklung für DFS, und ich glaube, auch für die chinesische Reisebranche", sagte Benjamin Vuchot, Vorsitzender und CEO von DFS, in Cannes. „Denken Sie an den Glamour und das Erlebnis von Shanghai, Macau, Dubai und Las Vegas: Fügen Sie jetzt Sanya zu diesen Traum-Destinationen hinzu. Die Yalong Bay ist ein wichtiger Zugangspunkt für Hainan, den die chinesische Regierung zum größten Freihandelshafen der Welt machen will. Zusätzlich zu dieser starken Politik bietet Hainan auch luxuriöse Resorts, wunderschöne weiße Sandstrände und erstklassige medizinische Einrichtungen. Daher glauben wir, dass Hainan gut aufgestellt ist, um einer der am schnellsten wachsenden Luxusmärkte der Welt zu werden und sowohl den inländischen als auch den internationalen Konsum zu maximieren."

Vuchot fügte hinzu: „Da Hainan auf dem besten Weg ist, in den nächsten fünf Jahren zu einem der größten Luxuseinzelhandelsmärkte der Welt zu werden, wird die DFS Yalong Bay eine wichtige Ergänzung für das globale Portfolio von DFS sein.Wir gehen davon aus, dass der Tourismus beträchtlich zunehmen wird, da Investitionen in die Kapazität von Passagierflughäfen, Hochgeschwindigkeitsstraßen und Häfen ebenfalls das Tourismuspotenzial in Hainan steigern werden. Die DFS Yalong Bay wird das einzige Luxuseinzelhandelsobjekt in der Yalong Bay sein. Wir sehen diesem Projekt mit großer Spannung und Optimismus entgegen."

Das Ziel der DFS Group ist es, den Marktanteil von Luxus in Hainan in den Bereichen Mode, Schönheitspflege und Düfte, Uhren und Schmuck durch die Entwicklung einer Sieben-Sterne-Luxus-Einzelhandels- und Unterhaltungs-Destination der Weltklasse in der Yalong Bay zu erhöhen und auszubauen. Nancy Liu, Präsidentin von DFS China bestätigte, dass die Entwicklung der DFS Yalong Bay eine Kernkomponente der langfristigen Expansions- und Investitionsstrategie von DFS auf dem chinesischen Markt darstellt.

„Die DFS Yalong Bay ist das jüngste in einer Reihe von Engagements, die wir in China eingehen. Das Yalong Bay-Gebiet ist zweifellos die am meisten entwickelte natürliche Luxusbucht in Sanya, in der DFS seinen Kunden einen unvergleichlichen personalisierten Service bieten wird. „Dies ist ein bedeutender Schritt in der globalen Strategie von DFS, auf dem chinesischen Markt durch die Expansion über verschiedene Formate und Kanäle in der Retail-Branche für Luxusreisen zu expandieren", sagte Liu.

Abschließend sagte Benjamin Vuchot, Vorsitzender und CEO von DFS: „Diese Ankündigung von DFS ist das das deutlichste Bekenntnis, das wir für die langfristige Entwicklung von Sanya und Hainan sowie des gesamten chinesischen Tourismusmarktes abgeben können. Nach der Fertigstellung der DFS Yalong Bay wird DFS nicht nur eine positive Rolle bei der Aufwertung der Yalong Bay spielen, sondern wir werden Sanya mit den Markenpartnern, die wir mitbringen, auch als erstklassige Luxusdestination auf der globalen Bühne etablieren und dabei unsere DNA im Luxusreiseeinzelhandel nutzen. Mit Blick auf die Zukunft sind wir bestrebt, gemeinsam mit unseren strategischen Partnern neue Einzelhandelslegenden in Hainan und ganz China zu schaffen und allen in- und ausländischen Reisenden unvergessliche Erlebnisse zu bieten. Wir sind auch stolz auf den Beitrag, den wir zur lokalen Wirtschaft von Hainan leisten werden. Wir gehen davon aus, dass die DFS Yalong Bay bis 2030 über 16 Millionen Besucher pro Jahr anziehen und beträchtliche wirtschaftliche Möglichkeiten in Yalong Bay schaffen wird."

Informationen zur DFS Group

Die DFS Group ist der weltweit führende Einzelhändler für Luxusreisen. Die 1960 in Hongkong gegründete DFS Group ist nach wie vor ein Pionier im globalen Luxusreise-Einzelhandel und bietet ihren Kunden eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an außergewöhnlichen Produkten von über 750 der begehrtesten Marken. Das Netzwerk besteht aus mehr als 50 Filialen in 15 großen Flughäfen weltweit und 21 innerstädtischen Galleria-Standorten auf vier Kontinenten sowie aus Partner- und Resort-Standorten.Die Group befindet sich in Privatbesitz und gehört mehrheitlich dem weltgrößten Luxuskonzern Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), sowie dem Mitbegründer und Anteilseigner von DFS, Robert Miller. Die DFS Group beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter, die sich darauf konzentrieren, inspirierende Omnichannel-Einzelhandelserlebnisse für ihre Kunden zu schaffen. Sie hat ihren Hauptsitz in der Sonderverwaltungsregion Hongkong und unterhält Niederlassungen in Australien, China, Frankreich, Indonesien, Italien, Japan, der Sonderverwaltungsregion Macau, Neuseeland, Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den USA und Vietnam.

