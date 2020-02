Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Eine neue Expertenkonsens-Publikation bietet Handlungsempfehlungen zur Verwendung von Omega-3-Fettsäuren in der parenteralen Ernährung

Fresenius Kabi, ein weltweit führendes Unternehmen für klinische Ernährung, gibt bekannt, dass das Journal of Parenteral and Enteral Nutrition (JPEN) kürzlich "Lipids in Parenteral Nutrition: Translating Guidelines into Clinical Practice" ("Lipide in der parenteralen Ernährung: Umsetzung von Leitlinien in die klinische Praxis") veröffentlicht hat.(1) Bei der Veröffentlichung handelt es sich um die größte Zusammenstellung von Experten-Konsenserklärungen, die Empfehlungen für die Verwendung von Fischöl-haltigen Lipidemulsionen in der klinischen Praxis aussprechen.

Ein internationales Gremium führender Experten für klinische Ernährung, Lipidmetabolismus und Pharmakologie hat 43 Konsensempfehlungen erarbeitet. Die Empfehlungen sollen Angehörigen der Gesundheitsberufe dabei helfen, sich in Fragen der Verschreibung, Verabreichung, Sicherheit und Überwachung von Lipiden zurechtzufinden - von der kurz- bis zur langfristigen parenteralen Ernährung, von pädiatrischen bis zu erwachsenen Patienten, von der Versorgung zu Hause bis hin zur Krankenhausversorgung.(2)

Es wurde gezeigt, dass Fischöl-haltige parenterale Ernährung eine Vielzahl von positiven Auswirkungen auf wichtige biologische Funktionen hat, einschließlich der Modulation der Immun- und Entzündungsreaktion. Immer mehr Beweise deuten darauf hin, dass diese Eigenschaften klinische Ergebnisse wie Infektionsraten, Sepsisraten oder die Dauer des Aufenthalts auf der Intensivstation und im Krankenhaus verbessern.

Aktuelle Leitlinien internationaler klinischer Gesellschaften empfehlen die Verwendung von Fischöl-haltigen Lipidemulsionen in der parenteralen Ernährung.(3-5) Bezüglich spezifischer Nährstoffe werden von der ESPEN-Leitlinie (European Gesellschaft für Klinische Ernährung und Stoffwechsel) zur klinischen Ernährung auf der Intensivstation nur parenterale Lipidemulsionen mit EPA + DHA* empfohlen.(4)

Eine Zusammenfassung der Konsenserklärungen sowie eine Übersicht über die aktuellen Erkenntnisse zum klinischen Nutzen von Omega-3-Fettsäuren in der parenteralen Ernährung für verschiedene Bereiche des Gesundheitswesen finden Sie unter https://onlinelibrary.wiley.com/toc/19412444/2020/44/S1.

Melden Sie sich jetzt für die kostenlose zweiteilige Bildungsreihe an, die von der Amerikanischen Gesellschaft für parenterale und enterale Ernährung (ASPEN), speziell zu diesem Thema angeboten wird: "Expert Consensus on Omega-3 Fatty Acids in Parenteral Nutrition: Focus on Critical Care and Major Surgery" am 22. April 2020 sowie "Expert Consensus on Omega-3 Fatty Acids in Parenteral Nutrition: Continuum of Care - From Hospital to Home Care" am 9. Juli 2020. Besuchen Sie die ASPEN Clinical Nutrition-Webinar-Reihe unter http://www.nutritioncare.org/webinars/ .

* EPA=Eicosapentaensäure; DHA=Docosahexaensäure

