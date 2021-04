Chongqing Liangjiang New Area

Westchinas Chongqing Liangjiang New Area nutzt die Beziehungen zur SCO für eine größere Öffnung

Chongqing, China (ots/PRNewswire)

Das Promotionstreffen der Chongqing Liangjiang New Area-Shanghai Cooperation Organization (SCO) Countries Trade and Economic Multifunctional Platform fand am 9. April in Peking statt, so das Chongqing Liangjiang New Area Management Committee. Dies ist eine konkrete Maßnahme zur Umsetzung des Geistes des 20. Treffens des Rates der Leiter der Mitgliedsstaaten der SCO und ist von großer Bedeutung für den Erfolg des China-SCO Digital Economy Industry Forums.

Im September 2020 wurde die Handels- und Wirtschafts-Multifunktionsplattform für die SCO-Länder offiziell im Chongqing Liangjiang International Cooperation Center angesiedelt. Sie ist eine vielseitige und multifunktionale Plattform für die internationale Zusammenarbeit und den Austausch mit Schwerpunkt auf der Wirtschafts- und Handelsarbeit.

Chongqing spielt laut Vladimir Norov, Generalsekretär der SCO, eine besondere Rolle beim Ausbau der Zusammenarbeit in der SCO-Region. Die Einberufung dieses Promotionstreffens hat mehr Möglichkeiten für die Entwicklung der SCO-Mitgliedsstaaten gebracht, und die SCO sind bereit, die Kommunikation mit Chongqing und Liangjiang New Area zu verstärken, um gemeinsam die interregionale Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu fördern, fügte er hinzu.

Chongqing ist die einzige Stadt im Westen Chinas, die direkt der Zentralregierung unterstellt ist, und ist eine wichtige nationale Zentralstadt mit herausragenden geografischen Vorteilen und einer wichtigen strategischen Position.

In den letzten Jahren hat Chongqing die gemeinsame Entwicklung der Belt and Road Initiative (BRI) und die Entwicklung des Yangtze River Economic Belt aktiv gefördert. Sie ergreift strategische Chancen wie die Entwicklung des Wirtschaftskreises Chengdu-Chongqing und nutzt den Mechanismus des SCO-Treffens der lokalen Führer, um die Öffnung des Landes zu fördern, und sieht eine starke Dynamik des hochwertigen Wachstums.

Die Plattform ist ein wichtiger Träger zur Stärkung der Wirtschafts- und Handelskooperation zwischen China und der SCO, so ein hoher Beamter aus Chongqing. Von der Veranstaltung wird erwartet, dass sie das Niveau der Vernetzung, der Wirtschafts- und Handelskooperation sowie der Plattformentwicklung verbessert, den Austausch und die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen umfassend vertieft und den Aufbau der Plattform fördert, um neue Ergebnisse zu erzielen.

Das Promotion-Meeting beinhaltete auch eine allgemeine Promotion der Liangjiang New Area. Die grundsätzliche Positionierung des neuen Gebietes ist der Aufbau eines offenen Inlandstores und einer Smart City. Das Hauptentwicklungsziel ist es, ein hochwertiges Entwicklungsleitgebiet und ein hochwertiges Wohnvorzeigegebiet zu bauen.

Das neue Gebiet wird die Zusammenarbeit mit den SCO- und BRI-Ländern in den Bereichen Transport, Logistik, Wirtschaft und Handel, Industrie und Kulturaustausch weiter stärken. Es wird erwartet, dass eine Ökologie für multilaterale Zusammenarbeit aufgebaut wird, um gemeinsame Anstrengungen, gegenseitige Förderung, umfassende Konsultationen und gemeinsame Vorteile zu erreichen und ein Kooperationsmuster aufzubauen, das in China verwurzelt, mit ASEAN verbunden und für die Welt offen ist.

Die Chongqing Liangjiang New Area ist ein wichtiger strategischer Dreh- und Angelpunkt in Chinas westlicher Entwicklungsstrategie und befindet sich im Kernbereich der Kreuzung der BRI und des Yangtze River Economic Belt. Sie hat den entscheidenden Vorteil, dass sie Zentralasien, die EU, ASEAN und die asiatisch-pazifischen Märkte miteinander verbindet.

In den letzten Jahren hat das neue Gebiet ein sich in alle Richtungen erstreckendes Öffnungssystem und ein modernes Industriesystem aufgebaut, das durch Automobile, Elektronik, High-End-Ausrüstung, Biomedizin und moderne Dienstleistungsindustrie repräsentiert wird. Insgesamt 160 Fortune-500-Unternehmen haben sich in Liangjiang angesiedelt, und immer mehr internationale Organisationen, Verbände und multinationale Unternehmen schließen sich der Investitions- und Ansiedlungskampagne in dem neuen Gebiet an.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.liangjiang.gov.cn/

Original-Content von: Chongqing Liangjiang New Area, übermittelt durch news aktuell