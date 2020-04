Chongqing Liangjiang New Area: Intelligente Entwicklung beschleunigt Wiederaufnahme der Produktion

Chongqing Liangjiang New Area

Laut des Verwaltungsausschusses der Chongqing Liangjiang New Area belegte die Chongqing Liangjiang New Area in der externen Evaluierung "China Demonstration Base for Entrepreneurship and Innovation" 2019 den ersten Platz unter den 14 regionalen sogenannten "New Areas". Derzeit arbeitet die Liangjiang New Area intensiv an der Umsetzung von mithilfe von Big Data und künstlicher Intelligenz durchgeführten strategischen innovationsgesteuerten Aktionsplänen. Die an der intelligenten Transformation beteiligten Unternehmen haben die COVID-19-Pandemie überstanden, einige sind dabei sogar gestärkt aus der Krise hervorgegangen.

Das in der Chongqing Liangjiang New Area ansässige Unternehmen Lianchuang Electronics Co., Ltd., das hauptsächlich integrierte Touch-Displayprodukte für Unternehmen wie BOE, Tianma und Vivo produziert, verzeichnet derzeit einen deutlichen Auftragsanstieg. Warum entwickelt sich die Elektronikindustrie entgegen dem derzeitigen Trend? Ein wichtiger Faktor ist die Entwicklung von industriellen High-End-Elektronikprodukten. In den letzten Jahren konzentrierte sich die Liangjiang New Area auf die Modernisierung der gesamten industriellen Produktionskette von Elektronikprodukten (Chips, LCD-Panels, intelligente Terminals, Kernkomponenten und Internet der Dinge) in Richtung intelligenter Produkte. Unternehmen mit Fokus auf Innovation und Transformation sind gegenüber Marktrisiken flexibler.

Als erste New Area für nationale Entwicklung und Öffnung auf dem chinesischen Festland feiert die Chongqing Liangjiang New Area 2020 ihr zehntes Gründungsjubiläum. Derzeit nutzt die Region die Chancen, die sich durch die Initiativen "National Digital Economy Innovation Development Pilot Zone" und "National New Generation of Artificial Intelligence Innovation Development Pilot Zone" ergeben. Durch die Förderung der Integration von High-End-, High-Quality- und Hightech-Branchen und "Cloud-Computing"-Komponenten entwickelte sich die Region zu einer wichtigen Stütze bei der Entwicklung der westlichen Region im neuen Zeitalter - ein Motor der Belt-and-Road-Initiative, sowie ein Modell für das Voranbringen nachhaltiger Entwicklungsprojekte in der Wirtschaftsregion Yangtze River Economic Belt.

Die Elektronikindustrie ist eine der wichtigsten Branchen der Liangjiang New Area und umfasst zahlreiche Unternehmen für elektronische Endgeräte sowie Zuliefererunternehmen. Dank der Planung und Durchführung der Prävention und Kontrolle von COVID-19 sowie der ökonomischen und sozialen Weiterentwicklung ergreift die Liangjiang New Area jetzt mithilfe von führenden Unternehmen die Chance, die gesamte industrielle Produktionskette und die Integration nationaler und globaler Versorgungssysteme wiederaufzunehmen und so den reibungslosen Betrieb der Versorgungskette zu gewährleisten. Die Elektronik-Unternehmen oberhalb einer bestimmten Größe haben ihren Betrieb vollständig wiederaufgenommen und können sogar einen Auftragszuwachs verzeichnen.

Dank des hohen Anteils intelligenter Entwicklungen konnte Chongqing Laibao Technology Co., Ltd seine Produktionskapazität dabei in kürzester Zeit wiederherstellen. Als weltweit führender Hersteller von mittelgroßen und großen kapazitiven Touchscreen-Lieferungen liegt die derzeitige Produktion 20 % über der des gleichen Vorjahreszeitraumes, wobei nur 70 % der Mitarbeiter die Arbeit wiederaufgenommen haben. Dank der hoch-automatisierten Produktionslinie wurde der Normalbetrieb mit verbesserter Qualität und Effizienz aufrechterhalten.

Die Chongqing Liangjiang New Area bietet Unternehmen Steuervergünstigungen, Ausbildungsmöglichkeiten und andere industrielle Vorzugsbehandlungen. Um die durch die COVID-19-Pandemie entstandenen Probleme zu bewältigen, wurden verschiedene Maßnahmen zur Unterstützung lokaler Unternehmen implementiert, darunter ein Transportservice für Arbeitnehmer, finanzielle Unterstützungen und eine "Cloud-Promotion". Die New Area hofft, sich in Zukunft zu einem bedeutenden Investmentstandort mit robuster Geschäftsumgebung und stabiler Entwicklung des Außenhandels zu entwickeln.

