Teva Pharmaceuticals erhält Siegel als „Migränefreundlicher Arbeitsplatz"

Das neue Siegel „Migränefreundlicher Arbeitsplatz" der Europäischen Migräne- und Kopfschmerz-Allianz zeichnet Unternehmen aus, die ihre Mitarbeiter, die an Migräne leiden, unterstützen – eine schwere und schwächende Krankheit

Teva hat die europäische Initiative mit der Europäischen Migräne- und Kopfschmerz-Allianz vorangetrieben

Teva Pharmaceuticals Europe B.V. hat heute das Siegel „Migränefreundlicher Arbeitsplatz" verliehen bekommen. Diese neue Initiative würdigt Unternehmen, die sich dafür einsetzen, ihren Mitarbeitern eine „angenehme" Migräne-Arbeitsumgebung zu bieten, unabhängig davon, ob sie an Migräne leiden oder mit Kollegen zusammenarbeiten, die von dieser Erkrankung betroffen sind.

Teva unterstützte die Entwicklung dieser Initiative im Jahr 2021 mit der Europäischen Migräne- und Kopfschmerz-Allianz (EMHA) und arbeitete mit einem Expertengremium von Migräne-Experten in ganz Europa zusammen, darunter Neurologen und Ärzte für Arbeitsmedizin, um das Programm zu entwickeln.

Die Initiative wurde in Anbetracht der Tatsache gegründet, dass 41 Millionen Menschen in Europa mit Migräne leben[1], was zu erheblichen persönlichen Auswirkungen und Belastungen am Arbeitsplatz für sie führt. Die großen Auswirkungen von Migräne wurde in vielen Studien belegt, unter anderem in Tevas eigener europäischer Umfrage unter 12.545 Erwachsenen mit Migräne – „Beyond Migraine" – in der 49 % der Betroffenen angaben, dass ihre Migräne ihre Fähigkeit, am Arbeitsplatz effektiv zu funktionieren, beeinträchtigt.[2] Das Siegel „Migränefreundlicher Arbeitsplatz" zielt darauf ab, Arbeitgebern Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um ihre Mitarbeiter zu unterstützen, die an Migräne leiden, und unterstreicht ihr Engagement für die Schaffung eines migränefreundlichen Arbeitsumfelds.

Das Programm „Migränefreundlicher Arbeitsplatz" wurde entwickelt, um die Auswirkungen von Migräne am Arbeitsplatz zu reduzieren und würdigt Unternehmen, die EMHA-Schulungen durchführen und das richtige Umfeld am Arbeitsplatz schaffen (dies reicht von der Verfügbarkeit von Trinkwasserspendern bis hin zu dunklen Räumen).

Teva ist stolz darauf, diese Initiative zu unterstützen und Teil dieser zu sein. Das Ziel von Teva ist es, möglichst vielen Migränepatienten zu helfen, sich am Arbeitsplatz wohler und weniger stigmatisiert zu fühlen und nicht einen Teil ihrer Persönlichkeit verbergen zu müssen, egal ob sie an Migräne oder etwas anderem mit umfangreichen Auswirkungen leiden.

Richard Daniell, EVP Head of Europe Commercial bei Teva Pharmaceuticals, erläuterte: „Das Siegel Migränefreundlicher Arbeitsplatz ist ein fantastischer Schritt nach vorn, um unseren Mitarbeitern, die an Migräne leiden, die Unterstützung zukommen zu lassen, die sie am Arbeitsplatz benötigen. Migräne ist ein wichtiger Schwerpunkt für Teva, denn viele Patienten erhalten keine richtige Diagnose und kämpfen um eine gute Behandlung. Diese Initiative spiegelt unser allgemeines Engagement für die Verbesserung des Wohlbefindens von Migränepatienten in allen Bereichen ihres Lebens wider."

