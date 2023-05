Campus Berufsbildung e.V.

Schnupperstunden bei Campus Berlin in der Friedrichstraße

Berlin (ots)

Am 31. Mai 2023 ab 10 Uhr öffnet Campus Berlin in der Friedrichstraße seine Türen für alle, die sich für einen Bildungsgang oder Schulabschluss an der Schule interessieren, aber noch unsicher sind, ob es das Richtige für sie ist. An diesem Tag bietet Campus Berlin die exklusive Gelegenheit, die Schule und die Bildungsgänge im Rahmen von Schnupperstunden kennenzulernen.

Die Schnupperstunden sind für alle Bildungsgänge bei Campus Berlin in der Friedrichstraße möglich. Diese umfassen verschiedene Schulabschlüsse, wie BBR/eBBR, MSA (Mittlerer Schulabschluss), Fachhochschulreife und Abitur, sowie die Ausbildungen Kaufmännische Assistent*innen - Schwerpunkt Fremdsprachen, Kaufmännische Assistent*innen - Schwerpunkt Betriebswirtschaft und Technische Assistent*innen - Fachrichtung Elektronik/Datentechnik.

In einer Schnupperstunde begleiten die Interessierten für 45 Minuten eine reguläre Unterrichtsstunde in dem Bildungsgang, für den sie sich interessieren. Auf diese Weise können sie die Räumlichkeiten und Lehrkräfte kennenlernen und einen Eindruck von dem Unterricht und der Lernatmosphäre bei Campus Berlin gewinnen. Die Teilnahme an den Schnupperstunden ist kostenlos und unverbindlich.

Um an einer der Schnupperstunden teilzunehmen, müssen Interessierte sich unter info@campus-bb.de anmelden und den Bildungsgang angeben, den sie gerne kennenlernen möchten. Campus Berlin wird dann das Zeitfenster für den Besuch mitteilen.

Die Schulleiterin Nadja Schilli von Campus Berlin freut sich auf zahlreiche Teilnehmer*innen und hofft, dass das Angebot den Interessierten helfen wird, die richtige Entscheidung für ihre Ausbildung oder ihren Schulabschluss zu treffen.

Original-Content von: Campus Berufsbildung e.V., übermittelt durch news aktuell