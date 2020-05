European DataWarehouse GmbH

European DataWarehouse nimmt Green Prime RMBS aus Portugal in sein Angebot auf

European DataWarehouse freut sich, die ersten Green Prime RMBS auf seiner Plattform bekanntgeben zu können, die von portugiesischen Vermögenswerten gesichert werden. Bei dieser Transaktion handelt es sich um ein vom Geschäftsbereich Establecimiento Financiero de Credito der Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) in Portugal ausgegebenes Geschäftsangebot im Wert von 385 Mio. EUR, das am 30. April 2020 abgeschlossen wurde.

Das Geschäft wurde von Sustainalytics als Green zertifiziert und von Prime Collateralised Securities (PCS) STS-verifiziert. Laut UCI werden die Einnahmen aus diesem Geschäft für die Finanzierung zweckgebundener grüner Bauinitiativen und nachhaltiger Finanzierungsprojekte auf der iberischen Halbinsel verwendet werden.

UCI ist eines der Pilot-Finanzinstitute, die an der Initiative für energieeffiziente Hypotheken (Energy Efficient Mortgage Initiative, EEMI) unter der Leitung von EMF/ECBC teilnehmen. Im Kontext von EEMI ist European DataWarehouse ein wichtiger Partner des Energy Efficiency Data Protocol and Portal (EeDaPP), das auf die Schaffung eines standardisierten energieeffizienten Datenprotokolls und Portals für europäische Hypotheken abzielt.

Dr. Christian Thun, CEO des European DataWarehouse, merkte an: "Das European DataWarehouse freut sich, ein derart pionierhaftes Geschäft in sein Angebot aufnehmen zu können. Wir sind stark an der Entwicklung nachhaltiger Finanzierungen auf dem ABS-Markt beteiligt."

Philippe Laporte, Chief Operating Officer bei UCI, kommentierte: "Wir sind sehr stolz darauf, diese neue RMBS-Transaktion in einem noch nie dagewesenen anspruchsvollen Umfeld abgeschlossen zu haben. Diese erste Transaktion von grünen portugiesischen STS verlieh diesem Geschäft noch mehr Verdienst und Zufriedenheit, die wir zu unserer spanischen Prado-Saga hinzufügen."

Über die European DataWarehouse GmbH

Das European DataWarehouse (ED) ist das erste und einzige zentralisierte Daten-Repository in Europa, das detaillierte, standardisierte und vermögensklassenspezifische Daten für durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) und private Volldarlehensportfolios erfasst, validiert und vertreibt. ED speichert Einzelkreditdaten und die dazugehörigen Dokumentationen für Investoren und andere Marktteilnehmer. ED wurde vom Eurosystem benannt, fungiert als Marktinfrastruktur und zielt darauf ab, die Transparenz zu erhöhen und das Vertrauen in den ABS-Markt wiederherzustellen. Durch die Daten von ED sind die Anwender in der Lage, die zugrundeliegenden Portfolios effizienter zu analysieren und Portfolios auf systematischer Basis zu vergleichen.

Über die Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI)

UCI S.A. wurde 1989 als Joint Venture zwischen der Banco Santander S.A. (Santander) (50 %) und der BNPP Group (50 %) gegründet.

Das Unternehmen ist ein führender spezialisierter Hypothekenkreditgeber in Spanien und Portugal mit 30 Jahren Erfahrung in der Herausgabe von Hypothekendarlehen und mit mehr als 20 ausgegebenen RMBS-Geschäftsangeboten.

